Christdemokraten von Innovationskraft überzeugt

Hüttenfeld. Als Ziel ihrer Sommertouretappe hatte sich die Lampertheimer CDU einen mittelständischen Betrieb in Hüttenfeld ausgesucht. Fraktionsvorsitzender Alexander Scholl war mit dem Parteivorsitzenden Franz Korb sowie in Begleitung von Fraktionskollegen und Mitgliedern des Ortsbeirates Hüttenfeld bei der Firma Lenhardt und Wagner zu Gast.

Die Firma liegt im Industriegebiet des Stadtteils. Gesellschafter Bernd Wagner empfing die Gruppe im Ausstellungsraum des Firmengebäudes, der gleich zwei dominierende Eindrücke vermittelt. Unübersehbar ist die enge Beziehung zur Atem- und Kompressionstechnik im maritimen Bereich sowie das Hobby von Wagner: das Fahren und Instandhalten von Motorrad-Rennmaschinen. In Vitrinen liegt eine große Anzahl von historischen Taucherhelmen, der älteste stammt aus dem Jahr 1872; zu betrachten auch Trinkgläser von der „Titanic“ oder ein Originalkompressor von dem versenkten Schlachtschiff „Tirpitz“, den die Norweger retteten.

Für die Marine wird denn auch viel produziert, wie Wagner bei der Vorstellung der Produktpalette berichtete. Hohe Sicherheits- und Qualitätsanforderungen, vor allem bei Tauchgängen, seien selbstverständlich. Zu den Kunden gehörten auch Feuerwehren oder Medizin- techniker. Begonnen hat die Firmengeschichte 1975 mit der Optimierung von Motorrädern. Es folgte die Überholung von Kompressoren, ehe man 1993 den ersten eigenen Hochdruckkompressor auf den Markt brachte. Mittlerweile gehören Kompressoren bis 420 bar zur Produktpalette.

Geliefert wird ins In- und Ausland. Die Firma hat sich nach eigenen Angaben zu einem führenden Unternehmen für Hochdruckanwendungen entwickelt. Atemluftgeräte, Speicher und Filter für Argon, Stickstoff oder Erdgas gehören ebenso dazu wie kleine Pressluftbehälter für Skifahrer im Freigelände zum Aufblasen eines Rettungsschirms bei Lawinenabgängen. Davon werden alleine 10 000 Stück im Jahr produziert. Auch die Sportschützen mit ihren Luftgewehren gehören zur Kundschaft. 45 Mitarbeiter, darunter drei Diplomingenieure für die Entwicklung, beschäftigt das Unternehmen in Hüttenfeld. Bei Behältern mit sehr hohen Drücken ist vor allen Dingen die Sicherheitsüberprüfung ein wesentlicher Kostenfaktor, berichtete Bernd Wagner. So erfolge bei einzelnen Arbeitsschritten eine TÜV-Abnahme, was sich im Preis niederschlage.

Fraktionschef Alexander Scholl fragte, ob das Unternehmen mit dem Standort zufrieden sei. Wagners Antwort: im Prinzip ja. Er frage sich allerdings, warum Wohnungen in die Höhe gebaut werden dürften, Industrieanlagen aber eher nicht. Auf Nachfrage von Parteichef Franz Korb informierte Wagner, dass sich die Situation bezüglich des Fachkräftemangels etwas entspannt habe. sto