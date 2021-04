Chorisma Lampertheim singt bei „Spirit of Brotherhood“ mit

Lampertheim. „Kontakt halten“ lautet die Devise für den Lampertheimer Frauenchor Chorisma in Corona-Zeiten ohne Chorproben. Nachdem das Jubiläumsjahr 2020 ohne die angedachten Festivitäten vergangen ist, machte der Vorstand allen Chormitgliedern ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Er überreichte kurz vor Weihnachten die Jubiläumsfestschrift für 20 Jahre Chorisma Frauenchor, so dass es auf der dann folgenden virtuellen Weihnachtsfeier 2020 viel Gesprächsstoff gab.

Seit Monaten versucht der Chor mit Zoom-Meetings virtuell Kontakt zu halten, um sich auszutauschen und ein wenig über diesen besonderen Alltag zu berichten. Weiterhin bietet Chorleiterin Elke Voelker inzwischen Einzelstimmbildung per Zoom-Meeting an, was von den Sängerinnen eifrig in Anspruch genommen wird.

Eine besondere Herausforderung war die Teilnahme am virtuellen Chor-Projekt „Spirit of Brotherhood“ vom Badischen Chorverband. Darin singen Sängerinnen und Sänger aus vier Kontinenten gemeinsam. Entstanden ist ein Kaleidoskop der unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichster Herkunft. Der Kontakt, die Betreuung der Sängerinnen bei ihren Aufnahmen sowie Einsendung an den Verband hatte Elke Voelker übernommen.

Nun endlich, nach der Erstbesprechung des Projekts Anfang Februar, feierte das Video Premiere und ist unter www.youtube.com/watch?v=wyPv1kk380I abrufbar. „Wir sind sehr stolz, Teil dieses weltweiten Projektes zu sein“, schreibt der Chor in einer Pressemitteilung. Kurz vor dem österlichen virtuellen Treffen überbrachte der Vorstand allen Mitgliedern einen kleinen Blumengruß. Diese Überraschung kam gut an. red (Bild: Chorisma)

