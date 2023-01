Chor sammelt Altpapier

Hofheim. Der Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz sammelt am Samstag, 28. Januar, erstmals in diesem Jahr wieder Altpapier. Der Container steht in der Zeit von 9 bis 12 Uhr am gewohnten Platz in der Karlsbader Straße, wie der Chor mitteilt. Die Mitglieder bitten darum, das Papier gebündelt oder in Kartons anzuliefern. Helfer zum Entladen sind vor Ort. Um Abstandsregeln einzuhalten, sollten Anlieferer im Fahrzeug sitzenbleiben und lediglich den Kofferraum entriegeln. Wie der Männergesangverein betont, können Verpackungen oder leere Kartonagen nicht angenommen werden. Mit dem Erlös der Sammlung finanziert der Verein den Singstundenbetrieb.

Alle Aktiven und Mitglieder sind für Sonntag, 5. Februar, in das Vereinslokal „Zur Krone“ eingeladen. Dort beginnt um 14 Uhr die Jahreshauptversammlung unter Leitung des Ersten Vorsitzenden Gerd Bauer. Neben dem Jahresrückblick des Vorsitzenden sowie des Dirigenten rücken Neuwahlen des Vorstands in das Zentrum des Nachmittags. Darüber hinaus legt der Männerchor noch Termine für das neue Jahr fest und will über Ziele und Perspektiven sprechen. Im Anschluss an die Versammlung gibt es Kaffee und Kuchen, dann sind auch die Partnerinnen der Sänger eingeladen. fh