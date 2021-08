Chöre beginnen wieder mit Proben

Hüttenfeld. Die Chöre des MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld nehmen nach der langen Corona-Pause von über einem Jahr wieder ihre Proben auf. Während sich die Nachwuchsabteilung – die „Young Voices“ – in den Lockdown-Phasen online und mit Proben im Freien bei Laune gehalten hat, steigen der Frauen-, der Männerchor und der gemischte Chor „Purple Voices“ am Donnerstag, 2. September, im Bürgerhaus in die Probenarbeit ein. Der Frauenchor beginnt um 18.30, die „Purple Voices“ um 19.30 und der Männerchor um 20.30 Uhr. Nach den Sommerferien starten die „Young Voices“ mit den Proben am Montag, 6. September, zu den gewohnten Zeiten: Kinderchor 15.45 bis 16.30, Jugendchor 18 bis 18.45 Uhr. Ort ist das evangelische Gemeindezentrum, der überdachte Platz hinter der Sängerstube im Freien. ron

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1