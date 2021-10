Chinas Aufstieg im Fokus

Lampertheim. China und sein neuer Weg wird im Mittelpunkt einer Vortragsveranstaltung stehen, zu der der renommierte Wissenschaftler Professor Dr. Heribert Dieter auf Einladung des Rotary Club am Freitag 22. Oktober in seine Heimatstadt Lampertheim kommt. Die Veranstaltung in der Hans-Pfeiffer-Halle beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bewunderung für den schnellen Aufstieg Chinas innerhalb der globalen Wirtschaftsordnung weicht in westlichen Ländern zunehmend der Sorge vor einer autoritären Weltmacht. In seinem im Mai dieses Jahres erschienenen Buch „Chinas neuer Langer Marsch. Zwischen Selbstisolation und offensiver Außenpolitik“ untersucht Dieter die wirtschaftliche und politische Entwicklung des Landes aus dem Blickwinkel der internationalen politischen Ökonomie und analysiert ihre Auswirkungen auf die westliche Welt.

Anmeldung notwendig

An der Veranstaltung kann eine begrenzte Zahl interessierter Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. Entsprechend der 3G-Regel müssen sie geimpft, genesen oder getestet sein. Der Rotary Club als Veranstalter ist aufgrund der strengen Corona-Bestimmungen verpflichtet, die Einhaltung der 3G-Regel zu kontrollierten und muss eine Teilnehmerliste führen. Deshalb ist eine Anmeldung mit der Angabe von Name, Anschrift, und Telefonnummer per Mail an rotary-lampertheim@gmx.de notwendig.

Professor Dr. Heribert Dieter ist seit 2001 Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Globale Fragen der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und seit 2017 außerplanmäßiger Professor an der Universität Potsdam. Seit 2008 lehrt er an der Zeppelin Universität Friedrichshafen. 2019 und 2020 war er Gastprofessor am Asia Global Institute der University Hong Kong. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2