CDU-Tour ins alte Kieswerk

Lampertheim. Die Christdemokraten begeben sich am heutigen Montagabend auf die fünfte und letzte Etappe ihrer Sommertour 2022. Der Ausflug führt die CDU-Mitglieder und Sympathisanten in das Kieswerk Kern, wo eine Photovoltaikanlage errichtet werden soll. Treffpunkt ist die Rosenaustraße 30 in Lampertheim um 18 Uhr. Eingeladen sind auch Lampertheimer, die nicht der CDU angehören. Sie haben die Möglichkeit direkt mit den Mandatsträgern selbst ins Gespräch zu kommen, wie die CDU betont.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben der Stadt sind die Ressourcen der Kiesgrube nach einem sechs Jahrzehnte währenden Abbau so gut wie erschöpft. Das Unternehmen Sybac Solar mit Sitz im rheinland-pfälzischen Kehrig plant sowohl die Errichtung als auch den Betrieb des Solarparks. Wie es von der Stadt heißt, seien weder mit Blick auf die Änderung des Flächennutzungsplans noch zur Aufstellung des Bebauungsplans Stellungnahmen eingegangen. wol