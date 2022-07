CDU startet Sommertour

Lampertheim. Die CDU Lampertheim veranstaltet wieder ihre traditionelle Sommertour. Ziel der Tour ist es, während der Sommerpause raus aus dem Sitzungssaal zu gehen und Informationen und Eindrücke direkt vor Ort und aus erster Hand zu sammeln. Die einzelnen Stationen starten immer montags ab 18 Uhr an den jeweiligen Treffpunkten.

Los geht’s am 18. Juli im Stadtteil Hofheim. Dort steht ein geführter Rundgang über die Maulbeeraue auf dem Programm. In diesem Zusammenhang gibt es auch erste Informationen darüber, wie die Hofheimer Geschichte für die Bevölkerung zukünftig noch greifbarer gemacht werden kann. Treffpunkt ist am Parkplatz Maulbeeraue, Am Bau, in Hofheim.

Abstecher ins Heimatmuseum

Weiter geht es dann zwei Wochen später, am Montag, 1. August, zur Obst- und Gemüsezentrale Rhein-Main, Treffpunkt ist in der Lache 3. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner, den Grünen, machen die Christdemokraten dann eine Woche später am 8. August einen Abstecher in das Lampertheimer Heimatmuseum inklusive einer kurzen Historischen Stadtführung. Treffpunkt ist am Europaplatz

Am 15. August geht es in den Stadtpark. Hier stehen die zukünftige Entwicklung und das Thema Smart City im Fokus. Die fünfte und letzte Etappe am 22. August führt die CDU in das Kieswerk Kern zur Besichtigung der Fläche, auf der künftig eine Photovoltaikanlage errichtet werden soll. Treffpunkt ist dann in der Rosenaustraße 30.

Die Lampertheimer CDU lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Mitfahren ein. red