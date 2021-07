CDU startet Montag ihre Sommertour

Lampertheim. Die CDU Lampertheim startet an den kommenden Montagabenden jeweils um 18 Uhr zu ihren Sommertouren. Los geht’s am 19. Juli beim Gemüsering Südhessen in Lampertheim, Außerhalb, Oberster Rosenstock 1. Dort steht die regionale Erzeugung von Gemüse im Mittelpunkt. Am 26. Juli besuchen die Christdemokraten gemeinsam mit dem Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen den AZ Vogelpark (In den Böllenruthen). Am 2. August steht ein Treffen im Stadtteil Hüttenfeld auf dem Programm. Dort ist eine Firmenbesichtigung bei Lenhardt & Wagner GmbH vorgesehen (An der Tuchbleiche 39). Die vierte Etappe am 9. August führt die CDU gemeinsam mit Bürgermeister Gottfried Störmer durch die Lampertheimer Innenstadt und startet am Alten Rathaus. Stadtumbau und Stadtentwicklung sind ebenso Thema wie Digitalisierung und Glasfaser-Ausbau. Zum Abschluss der Tour geht es am 16. August nach Hofheim. Treffpunkt ist hier an der Alten Schule. red

