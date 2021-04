CDU nominiert Franz Korb als Parlamentschef

Lampertheim. Er ist CDU-Vorsitzender. Nun soll er Stadtverordnetenvorsteher werden: Franz Korb ist von seiner Fraktion am Montagabend zum Kandidaten für den Chefposten im Kommunalparlament nominiert worden. Wird er bei der konstituierenden Sitzung kommende Woche gewählt, käme er nach Sozialdemokratin Brigitte Stass ins höchste Amt, das ein ehrenamtlicher Kommunalpolitiker erreichen kann.

Ausführlich möchte Korb sich nicht darüber äußern. Schließlich muss er erst noch eine Wahl überstehen. Zwar wird Korb vom künftigen Koalitionspartner der CDU, den Grünen, mitgetragen, wie Fraktionschef Stefan Nickel auf Anfrage bestätigt: „Wir wollen ihn alle.“ Doch Schwarz-Grün liegt im Stadtparlament mit nur einer Stimme vor SPD und FDP. Da darf am Montag kein Mandatsträger passen – es sei denn, die FDP ließe sich für eine Zustimmung gewinnen.

Franz Korb soll nach dem Willen der CDU- und der Grünen-Fraktion Stadtverordnetenvorsteher werden. Die FDP will die Wahl unterstützen. © Berno Nix

Tatsächlich sichert FDP-Fraktionschef Fritz Röhrenbeck die „vollständige Unterstützung“ seiner Parteifreunde bei der Wahl des Stadtverordnetenvorstehers zu. In einem Gespräch zwischen den Fraktionsvorsitzenden sei eine „strategische Partnerschaft“ zwischen der CDU/Grünen-Koalition und der FDP vereinbart worden. Hierdurch ließen sich auf Absprache punktuelle Mehrheiten bereitstellen. Röhrenbeck legt mit Blick auf die bevorstehende Legislaturperiode eine „große Erwartungshaltung“ an den Tag.

Franz Korb selbst antwortet auf Nachfrage nach seiner Nominierung lapidar: „Man lässt sich in die Pflicht nehmen.“ Auch bekundet der 67-jährige durchaus „Respekt vor dem Amt“. In seiner Zeit als Stadtverordneter der CDU ist Korb keinem Streit aus dem Weg gegangen, hat zuweilen auch provoziert. „Politik braucht Leidenschaft“, meint er. Und fügt zugleich hinzu: „Eine Leidenschaft, die mitunter Leiden schafft.“ Jedenfalls würde er sich auf dem Posten des Stadtverordnetenvorstehers einer ausgleichenden Amtsführung befleißigen.

So würde er Wert legen auf den Kontakt zu allen Parteien. Von der Möglichkeit, Bürgerversammlungen einzuberufen, würde er gerne verstärkt Gebrauch machen. Auch die Stadtteile dürfen aus seiner Sicht nicht übersehen werden. Insgesamt gelte es, einen „neuen Politikstil“ zu erproben, grenzt sich der Kommunalpolitiker von jenem Gehabe ab, mit dem sich „Alphatiere“ üblicherweise auszeichneten. Eine gewisse Demut könne nicht schaden, weiß Korb aus eigener Erfahrung. Er selbst führt solche Einsichten auf das fortgeschrittene Alter zurück. Aber auch auf jenes Ethos, das sich dem Kirchgänger in religiösen Bezügen erschließt.

Langjährige Erfahrung

Für Franz Korb spricht aus Sicht von CDU-Fraktionsvorsitzender Alexander Scholl eine langjährige kommunalpolitische Erfahrung, nicht zuletzt auch rhetorisches Talent in parlamentarischen Auseinandersetzungen. Auch wenn der ehemalige Stadtverordnete als „streitbar“ gelte, so genieße er doch parteiübergreifend Respekt. Ganz sicher werde es Korb gelingen, meint Scholl, auf dem Chefposten im Stadtparlament eine umsichtige Neutralität zu wahren. Die volle Unterstützung der Fraktion habe er jedenfalls.

Wie berichtet, wollen die schwarz-grünen Koalitionäre künftig vier Ausschüsse bilden. Der Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss soll geteilt werden: in einen Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung und in einen weiteren für Umwelt, Energie und Mobilität. Mit dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Sozialausschuss – er soll um die Themenfelder Bildung und Kultur erweitert werden – sind vier Ausschussvorsitzende zu wählen. Plan ist es, dass jede Fraktion einen der Posten erhält. Dies gilt auch für die vier Stellvertreter des Stadtverordnetenvorstehers.

Absicht der CDU/Grünen-Koalition ist es obendrein, die Zahl der Magistratsmitglieder von acht auf zwölf zu erhöhen, um für eine angemessenere Gewichtung der Fraktionen zu sorgen. Demnach stehen CDU und SPD jeweils vier Sitze zu, während Grüne und FDP jeweils zwei Magistratsplätze einnehmen. In einem achtköpfigen Gremium bekämen CDU und SPD jeweils drei, Grüne und FDP jeweils einen Sitz.

Überprüfen wollen die Koalitionäre auch die Arbeit in den Arbeitskreisen. Ziel ist es hier, die Strukturen zu durchlüften und einzelne Bereiche in die Ausschüsse zurück zu verlagern. Dass die CDU in ihren Führungsposten einen Männerüberschuss aufweist, räumt Fraktionschef Scholl ein. Es werde sicherlich eine Aufgabe der kommenden Jahre sein, die CDU auch für Frauen attraktiver zu machen.

Unterdessen will die SPD an ihrem Vorschlag für die Besetzung des Chefpostens im Stadtparlament festhalten. Wie Fraktionsvorsitzender Jens Klingler auf Anfrage mitteilt, werde Sozialdemokratin Christiane Krotz am Montag antreten. Damit wolle die SPD keine Gegenwehr aufbauen, sondern als stärkste Fraktion einen eigenen Akzent setzen. Klingler würdigt die Bereitschaft von CDU und Grünen, die Opposition strategisch wie personell einzubeziehen. Dies betrachte er als einen „guten Start“, sagt Klingler: „Ich fühle mich nicht aufs Abstellgleis gestellt, sondern von den anderen mitgenommen.“