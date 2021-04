Lampertheim. Die Bildung einer Koalition ist für CDU und Grüne beschlossene Sache. Nachdem sich die künftigen Fraktionsmitglieder der Grünen in einer Sitzung am Montagabend mehrheitlich für ein Bündnis mit den Christdemokraten ausgesprochen haben, steht einer solchen Koalition nun nichts mehr im Weg, wie Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel auf Anfrage bestätigt. Nickel geht aber nicht davon aus, dass ein Koalitionsvertrag bereits zur Stadtverordnetenversammlung vorliegen wird, die sich am Donnerstag, 22. April, konstituieren sollte. Die Sitzung ist wegen der knappen Fristen inzwischen auf Montag, 26. April, verschoben worden.

Auch die Leitung der Ausschüsse wird zwischen den Koalitionären noch zu regeln sein. Zumal nach dem Willen der Koalitionäre der Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss geteilt werden soll, um ihn von Tagesordnungspunkten zu entlasten. Gedacht ist an die Bildung eines Ausschusses für Umwelt, Energie und Verkehr sowie eines weiteren für Stadtentwicklung und Bauen. Erklärter Wille beider Koalitionspartner ist es, jede der vier Fraktionen mit je einem Ausschussvorsitz zu bedenken. Laut CDU-Fraktionschef Alexander Scholl sollen auch begleitende Gremien wie Arbeitskreise und Kommissionen danach überprüft werden, ob deren Tätigkeiten in einen der Ausschüsse integriert werden können.

Parlamentsvorsitz nicht an SPD

Bei der Besetzung des Postens an der Spitze des Stadtparlaments folgen die Grünen der Auffassung ihres künftigen Koalitionspartners. Wie berichtet, haben die Christdemokraten Vorbehalte, der SPD den Vorsitz zu überlassen, auch wenn dieser nach „parlamentarischem Brauch“ der stärksten Fraktion zustünde. Laut CDU-Fraktionschef Scholl ist die SPD mit dem Posten des Ersten Stadtrats bereits gut bedient. Die CDU behält sich denn nun auch das Vorschlagsrecht für die Besetzung des Parlamentsvorsitzes vor. Dafür spricht Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel zufolge letzten Endes auch, dass sich die SPD – gegen den Vorschlag von CDU und Grünen – den Posten des Ersten Stadtrats noch vor den Kommunalwahlen sichern wollte.

Ungeachtet dessen wollen Grüne wie Christdemokraten die Zahl der stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher von fünf auf vier Posten verringern und diese jeweils einer der Fraktionen zukommen lassen. Gespräche mit der FDP sollen ebenso geführt werden – aber nicht mit dem vorrangigen Ziel der Bildung einer Dreier-Koalition, sondern um Möglichkeiten für punktuelle Kooperationen zu erörtern. urs

