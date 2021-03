Lampertheim. Während die SPD stärkste Fraktion im Lampertheimer Stadtparlament bleibt, sehen die Wahlberechtigten in Lampertheim die Kreistags-CDU vorne. Diese erhielt bei den Wahlen am Sonntag 33,5 Prozent der Stimmen gegenüber der SPD mit 27,3. Als dritte Kraft schnitten in Lampertheim die Grünen mit 15,4 Prozent ab, während die AfD 9,5 Prozent und die FDP 7,6 Prozent der Stimmen erhielten. Nur in Neuschloß lag die Kreis-SPD auf Platz eins in der Wählergunst. In Hofheim, Hüttenfeld, Rosengarten und in der Kernstadt haben jeweils die Christdemokraten am besten abgeschnitten. Den höchsten Wert erzielte die AfD mit 17,4 Prozent in Rosengarten.

Vor fünf Jahren ging bei den Kreistagswahlen aus Lampertheimer Sicht mit 31,7 Prozent noch die SPD als Siegerin aus dem Rennen, vor CDU (27), AfD (17,4) und FDP (9,4). Die Grünen lagen mit 8,4 Prozent vor den Freien Wählern (5 gegenüber aktuell nur noch 2,5 Prozent). Gewinnerinnen dieser Kreistagswahl sind in Lampertheim demnach Grüne und CDU, während vor allem die AfD kräftig Stimmen eingebüßt hat. Die Beteiligung an der Kreistagswahl lag in Lampertheim bei 45,4 Prozent. urs