Lampertheim. Für eine schrittweise Entwicklung und Vermarktung der Flächen im Gleisdreieck sprechen sich die Lampertheimer Christdemokraten aus. CDU-Spitzenkandidat Alexander Scholl plädierte beim Lokaltermin mit Parteifreunden und dem Vertreter des „Südhessen Morgen“ auch dafür, weitere Neubaupotenziale an der Straße Am Sportfeld sowie in Hofheim zu prüfen.

Die Nähe zur Hochspannungsleitung Ultranet setze der Entwicklung des Gleisdreiecks zwischen Ringstraße, Andreasstraße und Bahnlinie allerdings Grenzen. Bestreben der CDU sei es, gemeinsam mit den anderen Parlamentsfraktionen und der Verwaltung die Stromleitungen verlegen zu lassen. Andernfalls könnten große Teile des Gleisdreiecks tatsächlich nicht erschlossen werden, sagte Scholl mit Blick über das Areal, auf dem bislang lediglich die Kindertagesstätte „Farbenfroh“ steht. Einstweilen bleibe die innerstädtische Verdichtung das Mittel der Wahl, um Wohnraum zu schaffen.

Nach Einschätzung von Parteichef Franz Korb wären von einem Ausbau der Stromleitungen durch Netzbetreiber Amprion auch Hofheimer Neubauflächen zur Hälfte, die in der Straße Am Sportfeld zu zehn Prozent betroffen und damit nicht entwicklungsfähig. An die Grünen in den städtischen Gremien appellierte Korb, sich an den hessischen Grünen-Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zu wenden. Dieser stehe mit Blick auf die Bemühungen, die künftige Stromtrasse zu verlegen, „auf der Bremse“. CDU-Fraktionsmitglied Andreas Ott wies darauf hin, dass mit einer Verschwenkung die Gelegenheit bestünde, die bestehenden Leitungen komplett zu verlegen und damit zu einer Trasse zu bündeln.

CDU-Spitzenkandidat Scholl beteuerte diesbezüglich: „Wir werden weiter dran bleiben.“ Mit Blick auf die Kindertagesstätte in der Ringstraße bezeichnete er auch eine adäquate Kinderbetreuung als Anliegen seiner Partei. Dabei sprach er sich auch für eine Trägervielfalt aus. Ferner streifte Scholl Großprojekte, die die Stadtteile betreffen, etwa die Planung einer ICE-Trasse bei Neuschloß und die Südumfahrung bei Rosengarten. Scholl: „Die Interessen der Stadtteile sind auch Lampertheimer Interessen.“ urs