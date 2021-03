Lampertheim. Die Ereignisse rund um die Geschäftsführung der städtischen Gesellschaften haben bei den Lampertheimer Christdemokraten Fragen aufgeworfen. In der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments wollte die CDU die Tagesordnung erweitern und über die Einrichtung eines Akteneinsichtsausschusses abstimmen lassen. Dieser Antrag wurde mit den Stimmen der SPD-Fraktion abgelehnt (wir berichteten).

Mit dem Ausschuss sollten die Parlamentarier die Möglichkeit bekommen, schnellstmöglich einen Überblick über die aktuelle Aktenlage der Gesellschaften zu erhalten, begründet die CDU in einer Pressemitteilung. In diesem Zusammenhang sei es wünschenswert, die strukturellen Schwierigkeiten zu identifizieren und aufzuarbeiten. Scheinbar bestehe aber kein Interesse an Transparenz und Aufklärung in dieser Angelegenheit.

„Wir verlieren unnötig Zeit und zwei unserer Gesellschaften stehen ohne Geschäftsführer da“, schreibt Fraktionsvorsitzender Edwin Stöwesand. Bei der Klärung der offenen Fragen dürfe es keine Denkverbote geben. Entscheidend sei nun die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Gesellschaften. Der Stadt dürfe dabei kein Schaden entstehen, betont Stöwesand.

Laut Stadtsprecher Christian Pfeiffer gibt es zur Frage der künftigen Gesellschaftsführung derzeit nichts Neues zu vermelden. urs