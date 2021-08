CDU diskutiert über Nutzung der Alten Schule

Hofheim. Bei den Christdemokraten stand die fünfte und letzte Etappe ihrer Sommertour an, die die Parlamentarier aus dem Sitzungssaal an markante Punkte bringt. Treffpunkt war dieses Mal die Alte Schule in der Hofheimer Wilhelm-Leuschner-Straße, die in den Fokus der Stadtentwicklung rückt.

In einem Tauschgeschäft der Stadt Lampertheim mit dem Kreis Bergstraße wird spätestens im Jahr 2022 die Alte Schule in den Besitz der Stadt übergehen. „Damit wird die Grundlage geschaffen, um das Gelände an zentraler Stelle entsprechend zu entwickeln“, erklärte Fraktionschef und Ortsvorsteher Alexander Scholl, der die aktuelle Situation erläuterte und das weitere Vorgehen vorstellte.

Infrastruktur soll wachsen

Die Christdemokraten verschafften sich ein klares Bild der aktuellen Situation. Scholl sieht viel Potential in Hofheim. Allerdings müsse die Infrastruktur wachsen. Der Hofheimer Ortsvorsteher erinnerte an die Historie der Alten Schule, bei der bis ins Schuljahr 2015/16 noch die ersten beiden Klassen in dem Gebäude unterrichtet wurden.

„Was kann hier passieren?“, lautete die spannende Frage in die Runde. Im vorderen Teil des der Stadt bereits gehörenden Gebäudekomplexes befinden sich Wohnungen. Ob Denkmalschutz besteht, wird derzeit geprüft. Zweifellos habe Hofheim weiteren Bedarf an Kindergartenplätzen für die über Dreijährigen. Geprüft werden soll auch eine Nutzung unter kulturellen oder geschichtlichen Aspekten, beispielsweise als eine Art Heimatmuseum. Für die Nutzung von Vereinen sehen die Christdemokraten keinen Bedarf. Dafür stehe auch das gerade erst renovierte Bürgerhaus zur Verfügung. Bei den einfließenden Ideen könnten sich die Christdemokraten auch eine Metzgereifiliale vorstellen.

Bürgerbeteiligung geplant

Um alle Ideen zu bündeln, ist noch im zweiten Halbjahr dieses Jahres eine Bürgerbeteiligung geplant, begleitet von einer Impulsbefragung und einem Onlineportal für Anregungen aus der Bwevölkerung, die unbedingt miteinbezogen werden soll. „Eine Neue Mitte soll entwickelt werden, ein einheitliches Bild entstehen“, betonen Scholl und seine Parteifreunde. Dafür, dass sich die Anwesenden auch im frisch gereinigtemn Innern des Gebäudes umsehen konnten, sorgte Raimund Lösch, Hausmeister der Nibelungenschule, bevor es zum geselligen Abschluss in die „Vorstadt“ ging. fh