Carola Biehal bleibt Chefin

Neuschloß. Carola Biehal (Bild) setzt ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Ortsvorsteherin von Neuschloß fort. In den vergangenen fünf Jahren hatte sie die Bürgerkammer im Stadtteil angeführt, davor stand sie schon einmal dem Ortsbeirat vor. Das neu konstituierte Gremium wählte sie einstimmig zur Ortsvorsteherin. Bürgermeister Gottfried Störmer würdigte die Bürgerkammer, die in der zurückliegenden Legislaturperiode den Ortsbeirat in Neuschloß ersetzt hatte, als „erfolgreiches Instrument“. Es verfüge allerdings über „keinen rechtlichen Hintergrund“ und damit nicht über den Anspruch auf Gehör. Dennoch habe die Verwaltung in Vertretung des Ersten Stadtrats stets an den Sitzungen der Bürgerkammer teilgenommen.

AdUnit urban-intext1

Störmer teilte den Ortsbeiratsmitgliedern im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle mit, dass die Einbahnregelung im Ahornweg beibehalten werde. Damit seien die Engpässe für den Busverkehr ausgeräumt. Die Haltestelle im Ulmenweg werde aufrechterhalten. Eine Markierung für eine Radfahrerüberquerung an der Einmündung zum Ulmenweg werde in den kommenden Wochen angebracht. Und: Mit den Arbeiten zur Verlegung der beiden Bushaltestellen an der L 3110 werde voraussichtlich am 17. Mai begonnen. Die Bauzeit betrage etwa drei Monate. Die Kosten bezifferte der Bürgermeister auf rund 300 000 Euro.

Spielplätze auf der Agenda

© Berno Nix/RMH

Was die Geruchsbelästigung durch den Abwasserkanal im Stadtteil betrifft, so will die Verwaltung bei der bislang wirksamsten Abhilfe, der Zugabe von Eisen(II)-chlorid, bleiben. Außerdem werde sich die Verwaltung mit der Ertüchtigung der beiden Spielplätze im Alten Lorscher Weg und im Akazienweg befassen. Allerdings drohen hier nach Störmers Mitteilung teilweise hohe Kosten für den Austausch von Spielgeräten sowie lange Lieferzeiten.

Über den aktuellen Stand der Planungen für eine neue ICE-Trasse informierte der Sprecher der Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse“, Ulrich Guldner. Er vertritt die Stadt im Beirat gemeinsam mit Ortsvorsteherin Biehal und dem Bürgermeister. Ziel sei es, die Abstände der teilweise 80 Meter von der Bebauung entfernten Trasse zu vergrößern. In einem weiteren Projektbeirat werde es um Lärmschutzmaßnahmen an den Bestandstrassen gehen. Biehal wie Guldner befürchten eine „Großbaustelle“ vor den Toren des Stadtteils. urs (Bild: Nix)

AdUnit urban-intext2