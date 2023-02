Carneval-Club zieht positives Fazit

Lampertheim. Die Fastnacht ist vorbei, doch die Erinnerungen sind lebendig. Der 1. Carneval-Club Rot-Weiß 1956 zieht nach der Kampagne 2023 ein positives Resümee. So sei man beispielsweise mit dem Umzug am Dienstag und der anschließenden After-Show-Party auf dem Schillerplatz „mehr als zufrieden“ gewesen. „Nach zwei Jahren Zwangspause eine solche Veranstaltung wieder auf die Beine zu stellen, war nicht einfach. Dafür aber ein riesiger Erfolg“, heißt es in einer Mitteilung des Zugmarschalls Thomas Blanck. Wie er am Donnerstag weiterhin mitteilte, gab es auch aus der Bevölkerung positive Rückmeldungen.

31 Zugteilnehmer schlängelten sich durch Lampertheim und wurden von etwa 2500 Zuschauern gefeiert. Die Polizei hatte am Dienstag indes mitgeteilt, es seien zwischen 4000 und 5000 Menschen in den Straßen Lampertheims unterwegs gewesen. Nach dem Umzug habe die Abschlussparty auf dem Schillerplatz mehrere hundert Menschen angelockt, die „ausgelassen und friedlich gefeiert haben“, hieß es von Blanck.

Ausgelassen feiern die Menschen auf dem Schillerplatz. © Berno Nix

Gleichwohl gab es am Dienstag neben Musik und Tanz auch ein negatives Ereignis. So wurde der Polizei am Abend eine Schlägerei nahe der Lampertheimer Kaiserstraße gemeldet. „Dabei wurden drei Menschen verletzt“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt. Die Beamten ermitteln demnach nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Verdächtiger sei sogar vorläufig festgenommen worden. Der 34 Jahre alte Mann musste sich Blut entnehmen lassen. Die Hintergründe für die gewalttätige Auseinandersetzung waren zunächst unklar, so die Polizei. red