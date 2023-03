Caravel als Hauptband im Schwanensaal

Lampertheim. Die Popakademie Baden-Württemberg und cultur communal der Stadt Lampertheim schaffen mit ihrer Konzertreihe „Popakademie goes LA“ ein Kulturangebot, das besonders Schüler und Studierende ansprechen soll. Für das Konzert am Donnerstag, 16. März, im Schwanensaal konnten neben der Band Caravel und Studierenden der Popakademie auch die Schülerband der Elisabeth-Selbert-Schule Lampertheim „Die Elsbeths“ gewonnen werden. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In Mannheim kennengelernt

Caravel ist eine Band, die davon träumt, einen Beitrag zum Comeback von klassischer und handgemachter Rockmusik im Stile der 1970er und 1980er zu leisten. Seit ihrer Gründung im Oktober 2021 entwickelt sich ihre Musik stetig weiter. Das Repertoire weist sowohl schnellen und riffsatten Hard- oder Bluesrock sowie ruhige, verträumte Folkmusik auf; teils auch mit Country- oder Funkelementen. Dabei nehmen sie sich ein Beispiel an Bands wie Led Zeppelin, Fleetwood Mac, AC/DC, Deep Purple und Pink Floyd.

Die Band besteht aus fünf Mitgliedern: Sängerin Chiara Kilchling an der Rhythmusgitarre, Jan Martin an der Lead-Gitarre, Leon Falkenstein am Bass, Marcel Vojvodic an den Drums und Immanuel Eißler an den Keys. An der Popakademie Baden-Württemberg lernten sie sich kennen und schlossen sich bereits in der ersten Uni-Woche zusammen. Mit der Veröffentlichung ihrer ersten EP ist Caravel bereit für den nächsten Schritt. Zahlreiche Auftritte sind in Planung.

„Die Elsbeths“ als Vorgruppe

Das Vorprogramm bestreiten diesmal „die Elsbeths“. In Kooperation mit der Elisabeth-Selbert-Schule Lampertheim und Götz Krämer, Lehrer an der ESS und Initiator der Schülerband, entstand in den letzten Monaten an der Schule die Idee, bei diesem Konzert aufzutreten.

Die Band hat ihren Namen von der Namensgeberin der Berufsschule, Elisabeth Selbert. Mitglieder sind Jessica und Caitlin (Gesang), Daniel (Gitarre, Bass und Gesang), Fabrice (Bass und Posaune), Götz Krämer (Gitarre) und Silas (Schlagzeug). Zu hören gibt es Cover mit eigener Note aus Rock und Pop von den Ärzten, über Maneskin zu Rhianna. Die Mitglieder sind Sozialassistenten, Erzieher und Fachoberschüler. kur/red