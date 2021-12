Café bietet originellen Basar

Hofheim. Nach der Absage des Howwemer Weihnachtsmarktes in der Vorwoche sprang jetzt das Café Originell in die Bresche und wartete mit einem kleinen Weihnachtsbasar auf, an den auch noch ein Flohmarkt gekoppelt war. Nutznießer des Angebots war dieses Mal der Verein Howwemer Kerbeborsch und Kerbemädels, nachdem sich im vergangenen Jahr die Freiwillige Feuerwehr über eine Spende freuten durfte.

Der kleine Weihnachtsbasar hielt für die Besucher im Bahnhofsbereich Plätzchen, Stollen, hausgemachte Marmelade, Glühwein und Liköre, aber auch sehenswerte Weihnachtsdekoration parat. Beate Wagner-Bauer offerierte schöne Gestecke. Auch ein Stand mit italienischer Mode reihte sich in die Angebotspalette im Außenbereich ein.

Tombola mit 100 Preisen

Brigitte Karasch hatte sogar eine Tombola vorbereitet. © FH

Sogar eine Weihnachtstombola hatte Brigitte Karasch, die Inhaberin des Cafés, zusammengestellt, die mit 100 Sachpreisen aufwartete. „Alle spenden etwas dazu“, freute sich die Initiatorin der Maßnahme über die Bereitschaft der Mitwirkenden, den Kerbeborschverein zu unterstützen. fh