C2-Jugend beendet Negativserie

Lampertheim. Ein torloses Unentschieden gelang der C2 der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld im Heimspiel gegen den JFV Alsbach/Bensheim/Auerbach 4, womit die Gastgeber ihre Negativserie von vier sieglosen Spielen stoppen konnten.

Dabei verpassten die Gastgeber in einer abwechslungsreichen Partie gleich mehrfach die Chance auf den durchaus möglichen Sieg. Nach dem Seitenwechsel hatte die JSG die erste Chance, doch der Ball landete am Aluminium. Auch TVL-Angreifer Leard Pangjaj köpfte in der 48. Minute knapp über das Tor. Dominic Scheid hielt kurz vor Schluss den Punkt fest, als er den Schuss eines JFV-Angreifers um den Pfosten lenkte.

Die E2 des TV Lampertheim kam bei der Reserve von Olympia Lorsch mit 0:6 unter die Räder. Dabei hatten die Lampertheimer noch den besseren Start, bevor sich die Gastgeber steigerten und den TVL in die eigene Hälfte drängten. Mit zunehmender Spieldauer reagierten die Gäste nur noch und mussten bereits zur Pause drei Gegentreffer hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel erspielte sich der TVL ein paar gute Torchancen, doch entweder stand das Aluminium im Weg oder der gute Torhüter von Lorsch war zur Stelle. Lorsch war einfach cleverer und nutzte die wenigen Chancen eiskalt zu drei weiteren Toren im zweiten Durchgang aus.

Eine Niederlage setzte es auch für die E3 des TVL, die im letzten Heimspiel des Jahres dem SV Affolterbach 2 mit 2:3 unterlag. Obwohl die Odenwälder weitestgehend mit Spielern des älteren Jahrgangs aufliefen, hielt die E3 zur Zufriedenheit des Trainerteams dagegen, überzeugte spielerisch und hielt kämpferisch dagegen. Beide Treffer für den TVL gingen auf das Torkonto von Mateo Cicak.

In der Freundschaftsrunde waren die Youngster der G1 beim Spielfest in Gronau aktiv. Gleich drei Mannschaften schickte der TVL ins Turnier. Die von Laura Klingler gecoachte erste Vertretung gewann vier ihrer sechs Partien. Nur eine Partie ging verloren, einmal spielte die Mannschaft Unentschieden. Die Torbilanz von 15:7 fiel zudem sehr positiv aus. Als durchwachsen bezeichnete Coach Andre Volk die Leistung der zweiten Garnitur, die dreimal gewann, zweimal unterlag und ebenfalls einmal Unentschieden spielte. Mit 12:13 fiel die Torbilanz negativ aus.

Die dritte Mannschaft wurde von Demerci Bascoban betreut. Auch hier gaben die Jungs und Mädchen alles, am Ende reichte es allerdings lediglich zu einer Punkteteilung, der fünf Niederlagen gegenüber standen. 3:14 lautete die Trefferbilanz. In einer kurzen Bilanz zeigten sich das Trainertrio jedenfalls mit der Entwicklung der G1-Akteure während der Vorrunde zufrieden. Nach der nunmehr anstehenden Winterpause beginnt im neuen Jahr die Vorbereitung auf die Rückrunde. fh