C2 jubelt über 5:0-Sieg

Lampertheim. Die Fußball-A-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL) bezogen im Gruppenligagastspiel beim JFV Bergstraße eine 1:2-Niederlage. Dadurch versäumten es die Lampertheimer als Tabellenvorletzter, den Gegner in der Tabelle zu überholen. Im ersten Durchgang waren die Gäste tonangebend, kontrollierten gegen die defensiv eingestellten Bergsträßer das Spiel. Jan Wesp gelang in der 29. Minute die vielumjubelte 1:0-Führung der Lampertheimer. Im zweiten Durchgang wollte der TVL den zweiten Treffer, um eine Vorentscheidung zu erzielen. Doch mit zunehmender Spieldauer schwanden die Kräfte, die Gastgeber drückten in den letzten Minuten die Lampertheimer immer in die Defensive und markierten in der 80. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1. Der von Giuseppe Santangelo trainierte TVL schaffte es nicht, das Unentschieden über die Zeit zu retten, und musste in der 86. Minute noch das 1:2 hinnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen gelungenen Auftakt in die Rückrunde der Kreisklasse gelang der C2 der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld mit einem 5:0-Erfolg beim SV Affolterbach. Es waren noch keine fünf Minuten gespielt, da konnte der Anhang der JSG das erste Mal jubeln. Nach einem Rückpass eines Odenwälder Abwehrspielers setzte Aaron Gutschalk nach und konnte den Ball vor dem Torhüter erobern und schob zum 0:1 ein. Die erste Halbzeit verschliefen die Gastgeber regelrecht. Lenny Schwab brachte die JSG in der 20. Minute mit 0:2 in Front. Der Ball lief gut in den Reihen der JSG, und Leard Parngjaj erzielte das 0:3. Kurz vor dem Pausenpfiff zogen die Gäste durch Fulvio Miglionico auf 0:4 davon. Im zweiten Abschnitt lies es die JSG etwas ruhiger angehen, ohne die Spielkontrolle aus den Händen zu geben. Fulvio Miglionico setzte in der 68. Minute den Schlusspunkt und erzielte den fünften Treffer. Die Trainer Elias Götz, Kimon Leasch und Tim Gärtner freuten sich über die geschlossene Mannschaftsleistung.

Die D1 der JSG unterlag in einem von beiden Seiten gut geführten Spiel dem SV Affolterbach vor einer stattlichen Zuschauerkulisse mit 1:2. Den Beobachtern wurde eine muntere Partie geboten mit reichlich Torchancen auf beiden Seiten. Die Odenwälder gingen nach elf Spielminuten mit 0:1 in Führung. Trotz einiger Tormöglichkeiten schaffte es die JSG nicht, noch vor der Pause zum Ausgleich zu kommen. In der 54. Minute erhöhten die Gäste zum 0:2, nur eine Minute später gelang Dion Aslani der 1:2-Anschlusstreffer. Für den Ausgleich reichte es nicht mehr, die Gäste erwiesen sich an diesem Tag etwas cleverer im Nutzen der herausgespielten Torchancen. fh