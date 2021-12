C1 feiert 5:1-Erfolg gegen SV Fürth

Lampertheim. Stark ersatzgeschwächt bestritten die G1-Fußballer des TV Lampertheim (TVL) das Spielfest in Lorsch. Die erste Mannschaft zeigte wieder einmal ihre Klasse und konnte von den sieben ausgetragenen Partien sechs gewinnen. Einmal wurden die Punkte geteilt. Trainerin Laura Klingler war hochzufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft, die eine Trefferbilanz von 18:7 aufweisen konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Vergleich zum vorangegangenen Spieltag vermochte die zweite Mannschaft ihre Leistung nochmals zu steigern. Fünf Siegen standen nur zwei Niederlagen gegenüber, was Trainer Andre Volk zufrieden stimmte. Ein Sieg stand für das dritte TVL-Team in dieser Altersklasse zu Buche, alle weiteren Partien gingen verloren. Mit 9:12 erzielten die Youngster von Trainer Demerci Bascoban eine fast ausgeglichene Trefferbilanz.

Der zweite Sieg in Folge gelang der E1 beim 3:2 über den SV Fürth. Damit knüpfte das Team der Trainer Sascha Andel und Christoph Riegel nahtlos an die starke Leistung der Vorwoche an. Von Beginn an dominierte der TVL und erarbeitete sich ein Chancenplus. Aiden Andel markierte den frühen Führungstreffer. In der 15. Minute gelang Emir Tinas nach einer schönen Kombination das verdiente 2:0. Fürth nutzte seine erste Torchance und verkürzte zum 1:2. Im zweiten Durchgang blieben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Aus der Distanz traf Luca Riegel zum 3:1. Fürth zeigte sich nach langen Bällen immer wieder gefährlich vor dem TVL-Tor und verkürzte in der 45. Minute zum 2:3. Der TVL brachte die Führung jedoch geschickt über die Zeit.

Die 0:5-Schlappe bei der FSG Bensheim bedeutete für die C2 der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld die vierte aufeinanderfolgende Niederlage. Leard Pangjaj verpasste in der Anfangsphase die durchaus mögliche Gästeführung, während die Bergsträßer nach 14 Minuten zur 1:0-Führung trafen. Es entwickelte sich ein flottes Spiel, wobei die Platzherren deutlich gefährlicher waren. Bis zum Seitenwechsel erhöhte Bensheim auf 3:0. Auch nach der Pause war die FSG am Drücker, legte noch zwei Tore nach. Die Gäste haderten etwas mit der Leistung des Unparteiischen, der aus den Reihen der FSG Bensheim stammte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Besser war die C1 der JSG unterwegs, die beim SV Fürth mit 5:1 triumphierte. Den ersten Treffer der JSG erzielte Moritz Hein, das 0:2 fiel nach einer Ecke von Leon Gleißner, dessen Schuss genau auf dem Kopf von Marco Hahn landete, der souverän einköpfte. Kurz vor der Pause erzielte Brian Keil mit einem Fernschuss das 3:0. Fürth kam in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel. Die beste Torchance zum Anschlusstreffer hatte Fürth durch einen Strafstoß, scheiterte allerdings am guten JSG-Torwart. Mit seinem zweiten Tor an diesem Tag erzielte Brian Keil das 0:4. Das 0:5 legte Leon Gleißner nach, mehr als der Ehrentreffer zum 1:5 gelang den Odenwäldern nicht. fh