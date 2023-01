Bye-bye, Schuhhaus

Lampertheim. Mit dem Schuhhaus Hörmann verliert der Einzelhandel in Lampertheim ein Traditionsgeschäft in der Innenstadt. Der 66 Jahre alte Geschäftsführer Herbert Bissdorf und seine Frau gehen eigenen Angaben zufolge in den Ruhestand und geben deshalb das Geschäft auf. Ziel sei es, das Schuhhaus Ende Januar zu schließen. Einen Nachfolger für das Geschäft gibt es den Angaben zufolge nicht. Damit offenbart sich ein Problem, das zunehmend in den Fokus rücken dürfte, sagt etwa Matthias Baaß.

Der Sozialdemokrat ist nicht nur Bürgermeister in Lampertheims Nachbarstadt Viernheim, sondern auch Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebunds. „Neben der Abwanderung vieler Konsumenten ins Internet, trage künftig auch der demografische Wandel dazu bei, dass Geschäfte schließen“, sagt er. Schon jetzt habe in manchen Städten eine Abwärtsspirale eingesetzt, die schwierig aufzuhalten sei. Arztpraxen, Dienstleister und kulturelle Angebote könnten nur teilweise einen Teil der schließenden Geschäfte und Abgänge kompensieren. Erwartet werde von Besuchern heute ein Mix aus Handel, Gastronomie und Kultur in einem grüneren Umfeld. Das sei allerdings für Kommunen nicht einfach zu realisieren, gibt Baaß zu bedenken. wol