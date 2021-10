Busse-Brüder räumen ab

Lampertheim. Auf die Matte und los ging es in verschiedenen Disziplinen: Der 31-jährige Alexander Busse , Weltmeister im Kickboxen von 2016, 2017 und 2018, und sein ein Jahr jüngerer Bruder Steven kamen mit vier Medaillen von der Kickbox-Weltmeisterschaft der World Kickboxing and Karate Union (WKU) in Wagrain (Österreich) zurück. Beide Athleten besitzen jeweils 25 Jahre Kampfsporterfahrung und sind dort im Salzburger Land das erste Mal für den jungen Verein „Team Busse“ vom Kanu-Club Lampertheim 1952 angetreten.

Alexander Busse (links) und sein Bruder Steven zeigten bei der WM ihr Können. © Team Busse

Kaum Vorbereitung auf Turnier

Es kämpften Sportler aus 26 Nationen – vier Kontinente und 132 Vereine mit insgesamt 1288 Starts – in den unterschiedlichen Kampfsport-Disziplinen. Die Lampertheimer Brüder starteten in den Kategorien Semikontakt-Kickboxen und K1/Vollkontakt-Kickboxen in den Klassen bis 90 Kilogramm und plus 90 Kilogramm. In diesem Wettkampf der Weltbesten konnten die Busse-Athleten jeweils die Silbermedaille erringen und sich die Titel Vizeweltmeister sichern. Obendrein erkämpften die Busse-Brüder Bronzemedaillen für den Verein.

Trotz großartiger Leistungen in der Kraft- und Ausdauersportart und unvergesslicher Erlebnisse waren die Athleten nicht vollends zufrieden, da es für den Weltmeistertitel nicht ganz gereicht hatte. „Wir konnten uns dieses Jahr nicht wirklich auf das größte Turnier des Jahres vorbereiten, da wir erst zwei Wochen zuvor entschieden hatten, an der Weltmeisterschaft 2021 teilzunehmen“, erklärt Alexander Busse und resümiert: „Wir mussten zwar die knappen Niederlagen einstecken, aber wir sind unverletzt und mit einem guten Gefühl aus den Wettkämpfen hervorgegangen. Jetzt sind wir zurück im Training.“

Alexander Busse erläutert, dass der Sportler beim Semikontakt-Kickboxen – mit leichtem Kontakt – die Techniken sehr gut kontrollieren muss, denn es ist eine reaktionsschnelle Sportart, bei der es auf den ersten Treffer ankommt. Beim Vollkontakt-Kickboxen dürfen die Techniken mit ganzer Kraft ausgeführt werden. Diese Disziplin wird wie beim klassischen Boxen in einem Boxring ausgetragen.

Über das Team im Kanu-Club berichtet Alexander Busse: „Seit Anfang vergangenen Jahres unterrichten wir Brüder Kickboxen und K1 im Kanu-Club. Unser Team Busse ist noch in der Entstehung, aber bereits jetzt können wir 95 Mitglieder als einen Teil dieses Teams zählen, so dass sich durch eine Mischung aus Jung und Alt sowie Anfängern und Fortgeschrittenen auszeichnet. Bei uns herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre – und zwar im als auch außerhalb des Trainings.