Lampertheim. Die Evangelische Lukasgemeinde lädt ein zum Abendgottesdienst am Buß- und Bettag, 17. November. Der Gottesdienst zum Thema „Reichweite Frieden“ beginnt um 19 Uhr in der besonderen abendlichen Atmosphäre in der Domkirche. Nach langer erzwungener Pause wird der Chor Mosaik den Gottesdienst musikalisch gestalten. Um Anmeldung wird gebeten unter www.lukasgemeinde-lampertheim.de oder telefonisch im Gemeindebüro unter 06206/20 91. red (Archivbild: Berno Nix)

