Bunte Lichter, viel Musik

Hüttenfeld. Es war im Vorfeld nicht ganz unumstritten, was die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld plante – und schlussendlich auch durchführte. Da keine Gemeinderäume mehr zur Verfügung stehen, wurde kurzerhand in der Kirche in den Mai getanzt.

Nach einer kurzen Andacht verwandelte sich die Gustav-Adolf-Kirche in einen Tanzsalon, ausgeleuchtet von einer bunten Lichtershow. DJ Ralf Ehret legte auf – und erfüllte auch die Musikwünsche der Tanzenden. Langsam füllte sich die Kirche, bis schließlich rund 60 Feiernde genau dort tanzten, wo sonst gesungen und gebetet wird.

Für die Besucherinnen und Besucher gab es Getränke und kleine Snacks. Keiner der Gäste schien das Gefühl zu haben, in der Kirche nicht tanzen zu dürfen.

Die Veranstaltung sollte eine Möglichkeit bieten, Gemeinschaft und Freude zu teilen. Am Sonntag wird an gleicher Stelle wie gewohnt Gottesdienst abgehalten. ron