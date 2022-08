Bund soll sein Versprechen wahr machen

Zum Artikel „Altrhein Sorgenkind Lampertheims.

Mit Interesse habe ich den Artikel gelesen. Als direkt Betroffener, bei den aktuellen Pegelständen, ist man schon immer an einer Problembewältigung des zu niedrigen Wasserstandes interessiert. Leider sind bisher alle Bemühungen von vielen Seiten um eine Vertiefung des Altrheins ins Leere gelaufen, weil der Bund (Bundesverkehrsministerium, BVM) nicht erkennbar an einer Lösung konstruktiv mitarbeitet.

Der Altrhein von Kilometer 0 (Mündung) bis zum Bau Kilometer 4,7 ist Bundeswasserstraße. Bis zum Kilometer 2,6 wird der Altrhein – sofern der Wasserstand es zulässt – von gewerblicher Schifffahrt genutzt. Daher pflegt der Bund beziehungsweise das Wasser-und Schifffahrtsamt diesen Teil des Altrheins durch Ausbaggerung, zuletzt geschehen 2012.

Das damalige Ausbaggergut wurde im Rheinstrom – hauptsächlich in der Nähe von Biblis – verklappt. Es fällt mir daher schwer zu glauben, dass der Schlamm mit Gift nur von Kilometer 4,7 bis Kilometer 2,6 vorkommt, jedoch bei der Baggerung von km 2,6 bis zur Mündung nicht.

Eine Barriere, um weiter zur Mündung zu treiben, ist mir nicht bekannt. Ob das Baggergut von 2012 auf Giftstoffe untersucht wurde, ist mir auch nicht bekannt. Auch die Untersuchung nach Munition hat dort vor der Baggerung nicht stattgefunden. Die Untersuchung ist aber für Kilometer 2,6 bis Kilometer 4,7 als notwendig erklärt und hat zum Teil schon stattgefunden.

Zweierlei Maß

Dieses in meinen Augen zweierlei Maß der Dinge fällt schon auf. Alle bisherigen Maßnahmen zahlen wir als Steuerzahler, leider ohne zu erkennen, dass sie konsequent zur Lösung führen. Der Bund hat seine Wasserstrassen in unterschiedliche Nutzungsklassen eingeteilt, in Abhängigkeit von der gewerblichen Nutzung, wobei die Klasse 0 es nach EU-Ordnung nicht gibt. Klasse 1 (geringe gewerbliche Schifffahrt) gilt im Altrhein bis Kilometer 2,6. Klasse 0 ist für den Bund keinerlei gewerbliche Schifffahrt wie im Altrhein ab Kilometer 2,6 bis Kilometer 4,7. Diese Gewässer werden nicht mehr gepflegt und zur Nutzung instand gehalten.

Nach einem Treffen der Dachverbände der wassersporttreibenden Vereine in 2020 wurde eine Vereinbarung „Masterplan Freizeitschifffahrt“ vom BVM mit den Verbänden verabschiedet. Dort hat der Bund erklärt, zur Erhaltung von Gewässern beizutragen, die nur noch sportlichen beziehungsweise freizeitsportlichen Zwecken dienen. Der Bund müsste also bei Kilometer 2,6 bis Kilometer 4,7 sein Versprechen wahr machen.

Für mich ist die Aktion, diesen Teil des Altrheines der Stadt zu übertragen, mit allen Kosten und Forderungen, die das bedeutet, keine Lösung. Ich finde es notwendig, den Bund in die Pflicht zu nehmen und ihn aufzufordern, sein Versprechen, das zumindest auf dem Papier steht, wahrzumachen.