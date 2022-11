Lampertheim. Die Besucher des Lampertheimer Weihnachtsmarktes wirken glücklich. Beim Bummeln durch das Budendorf kann man ihnen die Glücksgefühle regelrecht von den Gesichtern ablesen. Die Augen der Menschen strahlen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Weihnachtsmarkt zweimal abgesagt werden. Außerdem steht das Weihnachtsdorf nach langer Pause wieder an der Domkirche. Das hatten sich viele Lampertheimer gewünscht – weg vom Europaplatz und hin zur Domwiese. Kommendes Wochenende ist der Markt erneut geöffnet.

Der neue Standort sei anheimelnd, zumal das Gotteshaus der evangelischen Lukasgemeinde illuminiert wird, bestätigt Besucherin Gabi Karb. „Wir waren vergangenes Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen, und heute sind wir in der Spargelstadt“, berichten die Schwestern Anneliese Basler und Erika Schindler. Basler wohnt in Oggersheim und besucht gerne ihre Schwester in Lampertheim. Das Flanieren über den Weihnachtsmarkt dürfe dabei nicht fehlen.

Die Frauen bleiben am Verkaufswagen der „Donuts-Companie“, geführt von Freier und Frank Faller aus Ludwigshafen, stehen und probieren süffigen Glühwein und knusprige Waffeln. „Unsere Waffeln nach Omas Art machen süchtig“, sagt der Gewerbetreibende. Einmal gegessen, lasse das Gebäck den Genießer nicht mehr los. Das Ehepaar Faller verkauft zum ersten Mal auf dem Lampertheimer Weihnachtsmarkt, und das an beiden Wochenenden.

Izabela Grotjan betreibt sonst das Restaurant Bella’s Anker am Altrhein. Jetzt ist sie beim Budenzauber dabei und schenkt mit ihrem Team Winzerglühwein sowie heißen Kakao aus und bietet Eintopfgerichte an. Einige Passanten bleiben bei ihr an der Holzbude stehen, erkundigen sich über das neue Lokal in Lampertheim und trinken dabei ein wärmendes Getränk. Thorsten Rick will hingegen etwas Erfrischendes zu der Pizza trinken, die die Vereinsmitglieder der Azzurris Lampertheim gebacken haben. Schräg gegenüber wird Rick fündig. Dort bieten die Biedensand Braubeuter verschiedene Biersorten an. Bernd Beyer und Jürgen Sassmann empfehlen ihr neues Brauprodukt, das „Winter-Gold“, ein würziges Weihnachtsbier.

Verkauf im Lebkuchenhaus

Als Nachspeise, Hingucker auf dem Weihnachtsteller oder als hübsches Mitbringsel dienen die lustigen Pfefferkuchen-Weihnachtsmänner. Konditormeister Michael Oberfeld hat die weihnachtlichen Figuren gebacken, verziert und verkauft sie nun im Lebkuchenhaus. „Meine Mutter Rosel hatte die Idee, und mein Bruder Florian sowie meine Schwägerin Sabine helfen nun beim Verkauf“, berichtet der Konditormeister.

Die kleine Léandra erhält unterdessen am Stand der SPD einen Kinderpunsch. „Wir als kinderfreundliche Kommune halten natürlich auch ein Getränk für Kinder bereit“, betont Robert Lenhardt. Doch Léandra zieht es bald weiter, denn das Tuten des Kinderkarussells animiert zu einer Fahrt. Ute und Werner Senftner probieren an der Bude des 1. Carneval-Club Rot-Weiß Kartoffel-Twister. Außerdem bietet der Verein selbst hergestellten Gelee an. Als Verpackung gedacht sind die lustigen Clowns, die das Vereinsmitglied Ingvelde Huthoff gehäkelt hat.

Weitere Vereine, wie die Handballer des TVL, der Tauchclub und der FC Waldesruh Lampertheim, schließen sich an. „Die Vereine wollen wir unterstützen“, sagen Besucher. An der Holzbude der Stadt Lampertheim holen sich Interessierte Flyer mit einer Übersicht der Veranstaltungen in Lampertheim. „Endlich haben wir es gepackt, dass der Weihnachtsmarkt wieder wie früher auf dem Areal der Domkirche ist“, freut sich Karin Seidel. Ihr Ehemann Klaus erinnert sich noch ganz genau, als er damals ein Los vom Lions Club kaufte und den Hauptgewinn, eine prächtige Weihnachtspyramide, gewann. „Das war wie ein Weihnachtsmärchen.“