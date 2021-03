Lampertheim. Nach Einschätzung von Bürgermeister Gottfried Störmer zeichnet sich ein düsteres Szenario für Lampertheim ab. Die Stadt werde in absehbarer Zeit umgeben sein von mehreren Stromtrassen, der ICE-Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim sowie den Bundesstraßen 44 und 47. Auch der Netzentwicklungsplan 2035 Version 2021 verheiße nichts Gutes .

„Geht es nach diesem Entwicklungsplan, könnte das Umspannwerk in Rosengarten so etwas wie der Knotenpunkt für Strom aus Off- und On-Shore-Anlagen werden, der vom Norden in den Süden transportiert werden soll“, erklärt Störmer per Pressemitteilung. Dafür brauche es eine neue Gleichstromverbindung mit einer Nennleistung von zwei Gigawatt, die ebenfalls durch die Lampertheimer Gemarkung führen könnte.

Der Verwaltungschef sieht damit eine Grenze überschritten: „Es kann nicht sein, dass wir hier in Lampertheim der südwestdeutsche Ankerpunkt für infrastrukturelle Großprojekte sind.“ Die Spargelstadt sei mit den Belastungen durch die Bundesstraßen und die geplante ICE-Neubaustrecke, die einen erheblichen Teil des Lampertheimer Waldes durchschneiden und direkt am Stadtteil Neuschloß vorbeiführen werde, schon genug belastet. Zusätzlich gefährde die neue Ultranet-Leitung die Entwicklung des Wohngebiets Gleisdreieck. „Genug ist genug!“, so das Stadtoberhaupt.

Die Notwendigkeit einer zuverlässigen Verfügbarkeit von Strom in öffentlichen, wirtschaftlichen und privaten Nutzungen sei unbestritten. Es müsse aber auch die Belastung durch solche baulichen Maßnahmen gleichmäßig verteilt werden, um eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Eine vorausschauende Planung könne und dürfe sich nicht ausschließlich am Ziel eines schnellen Ausbaus orientieren. „Der Ausbau der Stromtrassen darf räumliche Entwicklungen unserer Stadt nicht unmöglich machen“, so Störmer. Er fordert die Bundesnetzagentur daher auf, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Netzentwicklungsplan 2035 Version 2021, die Belastungen Lampertheims durch die Verschwenkung der Ultranetleitung unter Mitverschwenkung der 380 KV-Drehstromleitung abzuwenden.

Lebensstandard schützen

Bislang wurde dieser Vorschlag weder von Amprion noch von der Bundesnetzagentur aufgenommen. „Es ist höchste Zeit den Bedarfen der Stadt Lampertheim Rechnung zu tragen, unsere Forderungen anzuerkennen und nicht noch weiter den Lebensstandard der hier lebenden Menschen zu beeinträchtigen“, macht Störmer deutlich.

In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung hatten die Fraktionen einen Antrag verabschiedet, der der Verwaltung die Möglichkeit gibt, in der Zeit zwischen Kommunalwahl und konstituierender Stadtverordnetenversammlung rechtliche Schritte gegen das Verfahren einzulegen. Allerdings befinde sich das Verfahren noch im informellen Teil. Es gebe derzeit noch keine Möglichkeit, rechtlich gegen die Trasse vorzugehen. Die Firma Amprion habe bisher auch noch keinen Antrag zum Bau der Trasse eingereicht. urs