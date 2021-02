Lampertheim. Ob Bäder-Betrieb, Öffentlicher Nahverkehr oder der An- und Verkauf von Grundstücken: Wichtige Teile des öffentlichen Lebens werden in Lampertheim durch städtische Gesellschaften organisiert. Doch die befinden sich gerade in einer kritischen Phase, wie Bürgermeister Gottfried Störmer in einem Schreiben an die Vertreter der Fraktionen informiert.

Hintergrund: Der frühere Erste Stadtrat Jens Klingler (SPD) hatte auch die Geschäftsführung der Beteiligungsgesellschaft (BGL) inne, unter deren Dach die Biedensand-Bäder, der Versorger Energieried und die Gesellschaft Verkehr und Tourismus (VTL) agieren. Die Stadtentwicklungsgesellschaft SEL, deren Geschäftsführung ebenso in Klinglers Händen lag, firmiert als 100-prozentige Tochter der Stadt. Mit seinem Ausscheiden Ende Januar führt Klinglers Nachfolger Marius Schmidt die Geschäfte über die Biedensand-Bäder. Magistratsdirektor Timo Jordan sollte die Aufgaben der BGL- und der SEL-Geschäftsführung übernehmen. Zumindest vorübergehend, wie der Bürgermeister auf Anfrage dieser Redaktion erklärt hat („SHM“ vom 3. Februar).

Doch Jordan hat die Geschäftsführung bereits nach zehn Tagen niedergelegt. Der Grund: Die Tätigkeit lasse sich, gemessen am Aufwand, nicht mit den Aufgaben im Hauptamt verbinden. Verwaltungschef Störmer räumt im Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden auch interne Missstände ein. So habe es aus Sicht des Hauptamtsleiters keine „angemessene Übergabe“ durch den früheren Geschäftsführer gegeben. Wie Störmer erläutert, habe Jordan auch über „unsaubere und lückenhafte Akten“ geklagt, die es Dritten erschwerten, Vorgänge nachzuvollziehen.

Doch die Probleme reichen weiter zurück. Sie sind struktureller Natur, wie der Bürgermeister ausführt. So leide das Gesellschaftskonstrukt unter einer fehlenden Vertretungsregelung. Hierdurch sei es bereits 2018 zu „gravierenden Problemen“ i gekommen. Jens Klingler hatte seinerzeit die Geschäftsführung temporär niedergelegt, nachdem ihm der Bürgermeister das Immobilienmanagement entzogen und ins eigene Baudezernat integriert hatte. Störmer spricht von eigenen Versäumnissen, den strukturellen Mangel der ungeklärten Vertretung nicht behoben zu haben. Die Geschäftsführung sei seinerzeit in „Alleinherrschaft“ ausgeübt worden, schreibt er, ohne den Namen Klinglers zu erwähnen.

Drohende Insolvenzen

Zur Fortführung der Gesellschaften müsse nun eine Geschäftsführung für die Beteiligungsgesellschaft installiert werden, um drohende Insolvenzen der nachgeordneten Gesellschaften abzuwenden, schließt Störmer. Eine Prüfung von Struktur und Organisation der Gesellschaften habe ohnehin auf der Agenda gestanden. Er habe dem Magistrat jetzt vorgeschlagen, Möglichkeiten für den Weiterbetrieb der Gesellschaften durch ein externes Büro prüfen zu lassen. Dass er die Geschäftsführung nicht im Büro des Ersten Stadtrats belassen habe, begründet Störmer mit der Expertise, über die Geschäftsführer verfügen müssten. Diese lasse sich im Kontext einer Verwaltung nicht von vornherein voraussetzen.

Jens Klingler selbst reagierte auf die indirekten Vorwürfe im Schreiben des Bürgermeisters ungehalten. Es habe sehr wohl Übergabegespräche mit dem Hauptamtsleiter und künftigen Geschäftsführer der BGL gegeben. Auch will sich der frühere Erste Stadtrat nicht nachsagen lassen, keine geordnete Buchführung hinterlassen zu haben. Hierüber hätten schließlich auch die Kontrollorgane – Aufsichtsräte, Magistrat und Wirtschaftsprüfer – Aufsicht geführt. „Aber“, so Klingler, „man kann nicht das System ändern, dann sagen, es geht nicht mehr und mir die Schuld daran geben“.

Laut Erster Stadtrat Marius Schmidt, der die Geschäfte der Biedensand-Bäder führt, hat die derzeitige Vakanz in der Geschäftsführung der BGL keine negativen Auswirkungen: „Die Bäder-Gesellschaft läuft.“ Jens Klingler habe eine „einwandfreie Aktenführung“ vorgelegt. Die Sanierung des Hallenbads befinde sich auf der Zielgeraden. Die Freibadsaison werde bereits vorbereitet.