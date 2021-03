Lampertheim. In Neuschloß und Rosengarten, wo sich Volkes Stimme in den vergangenen fünf Jahren in Bürgerkammern artikuliert hat, haben nach den jüngsten Kommunalwahlen Bürgerlisten das Sagen. Mit jeweils neun Mandatsträgern sind die parteiunabhängigen Vereinigungen in den Ortsbeiräten von Neuschloß und Rosengarten vertreten. Keine Chance hingegen für die beiden FDP-Kandidaten Gerhard Pflästerer und Gerhard Bleckmann.

Gemessen an den Einzelstimmen liegt in Neuschloß bei einer Wahlbeteiligung von 54,3 Prozent die bisherige Bürgerkammer-Vorsitzende Carola Biehal vor Brigitte Weidenauer und Michael Bayer. In Rosengarten konnte Uwe Häußler vor Ute Haas-Zanlonghi und Oliver Schmitt die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigen. 51,8 Prozent betrug hier die Wahlbeteiligung.

Starke CDU in Hofheim

Auch in Hofheim trat eine Bürgerliste an; diese ist nun mit zwei Sitzen im neuen Ortsbeirat vertreten. Stärkste politische Kraft bleibt die CDU, indem sie ihre fünf Sitze verteidigen konnte. Die SPD verlor die Hälfte ihrer bisher vier Mandate an die Bürgerliste. Die drei Christdemokraten Alexander Scholl, Marco Knecht und Alexander Rank nehmen die ersten drei Plätze bei der Personenwahl ein. Die Wahlbeteiligung in diesem Stadtteil lag bei 50,9 Prozent.

Im Hüttenfelder Ortsbeirat bleibt die Sitzverteilung wie gehabt. Das Gremium dominiert auch künftig die SPD mit fünf Sitzen vor CDU (drei) und FDP (eins). Allerdings führen mit Armin Süss, Leonie Süss und Daniel Lerch drei Christdemokraten die Rangliste der Kandidaten an, die die meisten Personenstimmen bekommen haben. Auch 2016 konnte die CDU in Hüttenfeld die meisten Einzelstimmen auf sich vereinigen. Mit 44,8 Prozent lag die Wahlbeteiligung in Hüttenfeld unter allen vier Stadtteilen am niedrigsten. urs