Bürgerhaus soll Energie einsparen

Hüttenfeld. In der Ortsbeiratssitzung in Hüttenfeld stellte Bürgermeister Gottfried Störmer auch den Haushaltsplan der Stadt Lampertheim vor. Gleich mehrere, größere Investitionen hat die Verwaltung fürs kommende Jahr im östlichsten Stadtteil geplant. Die bei Weitem größte Maßnahme steht aber erst 2023 an. Rund 600 000 Euro – Tendenz bei Marktpreisen steigend – hat die Verwaltung für die energetische Sanierung des Hüttenfelder Bürgerhauses eingestellt. Schon im kommenden Jahr sind Planungskosten von rund 50 000 Euro fällig. Eine neue Sprechanlage soll zeitnah für 8000 Euro installiert werden.

Kampf gegen Gestank

Eine zweite, große Maßnahme gilt im Plan zwar offiziell für Hüttenfeld, kommt allerdings eher Neuschloß zugute: Eine stationäre Eisen-II-Chlorid-Anlage in der Heppenheimer Straße, von wo aus das Wasser nach Neuschloß gelangt, soll endlich den Kanalgestank in dem Stadtteil vermindern – Kostenpunkt 200 000 Euro.

Das Bürgerhaus Hüttenfeld soll energetisch saniert werden. © Berno Nix

Ferner sollen 10 000 Euro in Grünanlagen investiert werden. Und es sind kleinere Maßnahmen wie etwa Arbeiten an der Urnenwand auf dem Friedhof geplant. Störmer wies außerdem darauf hin, dass die Stadt möglicherweise für alle Stadtteile wieder neue Sirenenanlagen beschaffen wolle.

Auch Ortsvorsteher Karl Heinz Berg hatte mehrere Mitteilungen zu machen. Die Verkehrsregelung in der Viernheimer Straße, in die bisher keinerlei Lastkraftwagen einfahren dürfen, werde einseitig um den Zusatz „frei für Lieferverkehr“ ergänzt. So könnten die Anwohner wenigstens Möbellieferungen erhalten.

Die Stadtwerke Weinheim hätten ein prophylaktisches Notstromaggregat im Stadtteil installiert, um weiteren Stromausfällen durch die Arbeiten an einer Leitung in Laudenbach vorzubeugen. ksm