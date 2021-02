Hüttenfeld. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einsparungen im städtischen Haushalt machen auch vor den Stadtteilen nicht Halt. Der um mehrere Millionen Euro reduzierte Entwurf sieht in Hüttenfeld etwa die Streichung der geplanten Bürgerhaus-Sanierung vor. Trotz weggebrochener Einnahmen und eines kalkulierten Defizits von 2,6 Millionen Euro betonte Bürgermeister Gottfried Störmer im Ortsbeirat: „Wir wollen mutig in die Zukunft gehen und nicht alle Investitionen kürzen.“

Damit spielte der Rathauschef und Finanzdezernent in Personalunion vor allem auf zwei Großprojekte an, an denen die Stadt festhält: Sowohl der Neubau einer fünfzügigen Kindertagesstätte in der Kernstadt als auch der Neubau des Bauhofs sind im rund 76 Millionen Euro schweren Paket enthalten (2020: 80 Millionen).

Überflutete Straße in Hüttenfeld im Juni vergangenen Jahres. © Berno Nix

In Hüttenfeld hat sich der Maßnahmen-Katalog auf drei wesentliche Punkte reduziert. Für 16 500 Euro erhält die Freiwillige Feuerwehr eine neue Küche. In die zuletzt immer häufiger verstopften Notablaufbecken an der Kleingartenanlage und den dortigen Entwässerungsgraben investiert die Stadt 25 000 Euro. Die Not-Anlage für Starkregen war bei heftigen Überschwemmungen im Sommer vergangenen Jahres in den Fokus gerückt. Damals hatte die Verbindung aus Starkregen und mehreren Blitzeinschlägen in die Hauptstromleitung zum Versagen der Notpumpen an der alten Kläranlage und der Kleingartenanlage geführt. Viele Keller liefen voll, Straßenzüge standen unter Wasser.

Nicht mehr nur ein Notsystem

Ortsvorsteher Karl Heinz Berg hatte sich schon vorher für eine Instandhaltung starkgemacht. Das Auffangbecken und die Pumpen zur Notentlastung, die aus den 1980er Jahren stammen, sind laut Bauamt der Stadt in jüngster Vergangenheit deutlich häufiger angesprungen – auch ohne Starkregen. Denn seit der Bebauung des anliegenden, ehemaligen Sportplatzes Anfang der 2000er Jahre dient das System nicht mehr nur als Notentlastung. Von dort wird seitdem auch Regen- und Abwasser zugeleitet. Dadurch habe sich nicht nur die Wassermenge erhöht, sondern auch dessen Zusammensetzung stark verändert. „Sprang die Anlage früher alle paar Jahre an, so ist sie inzwischen zwei bis drei Mal pro Jahr mit Toilettenpapier und anderer Fracht verstopft“, sagte Berg. Die Stadt will nun zumindest mit einer Ausbaggerung des Grabens Überflutungen vorbeugen.

Die größte Zuwendung erhält 2021 die evangelische Kindertagesstätte. Nach jahrelangen Diskussionen sollen nun die Gemeinderäume unterhalb der bisherigen Kita umgebaut und in die Einrichtung integriert werden. Damit würde laut Erstem Stadtrat Marius Schmidt die bauliche Voraussetzung für eine neue Gruppe geschaffen.

Eine vierte Investition wird zwar in Hüttenfeld verausgabt, betrifft allerdings die Bürger in Neuschloß. Eine Investition von 150 000 Euro an der Pumpstation der ehemaligen Kläranlage soll die Geruchsbelästigung in Neuschloß minimieren. Von dort aus wird das Hüttenfelder Abwasser mit einer Druckleitung durch den Wald nach Neuschloß transportiert. Die geplante energetische Sanierung des Bürgerhauses (600 000 Euro) ist dagegen ins Jahr 2022 verschoben. „Das konnten wir aktuell einfach unmöglich leisten“, so Störmer. ksm