Bürger sollen sich wohler fühlen

Lampertheim. Dieses Frauen-Duo hat 2021 in der Spargelstadt oft von sich reden gemacht: Verwaltungsmitarbeiterin Katja Stotz-Sen und die Schutzfrau vor Ort Christina Wegerle. Die beiden sind die Lampertheimer Gesichter von Kompass, der hessenweiten Initiative Kommunalprogrammsicherheitssiegel, und haben in den vergangenen Monaten einiges getan, damit sich die Bürger in ihrer Stadt noch wohler fühlen.

Ihre wichtigste Aktion: die Sicherheitskonferenz im Stadtpark am 19. September. Dabei stellten Polizei, Verwaltung und beteiligte Partner bereits abgeschlossene, begonnene und geplante Projekte vor, die das Wohlbefinden der Einwohner in ihrer Stadt stärken sollen. An Pinnwänden konnten Interessenten eigene Ideen und Bewertungen festhalten. Sie konnten formulieren, wo sie Verbesserungsbedarf sehen, Ärgernisse und Wünsche festhalten. „Wir wollen unbedingt die Stimme der Bürgerinnen und Bürger hören“, betonte Katja Stotz-Sen damals.

250 Besucher kamen zur Sicherheitskonferenz. Diejenigen, die sich an der Befragung beteiligten, zeigten etwa Defizite beim subjektiven Sicherheitsempfinden im innerstädtischen Bereich auf, insbesondere in der Bürstädter Straße. Außerdem wiesen sie auf Schwierigkeiten für Personen mit eingeschränkter Mobilität am Bahnhof hin. Das Kompass-Team nahm Anregungen auf und suchte im Nachgang nach Lösungen. Die Arbeit daran dauert an.

Ein weiteres Ärgernis, das 2021 nicht nur bei der Sicherheitskonferenz zur Sprache kam, war die wachsende Zahl an Abfällen, die achtlos auf Plätzen, an Straßenrändern aber auch in der Natur entsorgt wurden. Im Oktober bezifferte die Verwaltung die Kosten, die die Stadt jährlich für die Entsorgung des sogenannten wilden Mülls aufwenden muss, auf inzwischen 46 000 Euro.

Auch dieses Problem wurde im Rahmen des Kompass-Projekts angegangen. Nun sollen nicht nur Bußgelder zu einer Verbesserung der Situation führen, sondern auch größere Einsicht und ein geschärftes Bewusstsein, machte Katja Stotz-Sen deutlich. Daher hat die Kommune für kommendes Jahr eine Müllkampagne geplant. Eine der Hauptzielgruppen sind dabei Kinder und Jugendliche. Schulen und Kitas sollen dafür an Aktionen beteiligt werden. Zudem soll ein „Fundstück des Monats“ gekürt werden – ein Objekt, das sich als besonderer Gegenstand einer Müllsammlung erweist.

Ein weiterer Schwerpunkt 2021 im Rahmen der Kompass-Initiative: die Schulwege sicher machen. Vor allem die Verkehrssituation an den Grundschulen haben Stotz-Sen und Wegerle dafür unter die Lupe genommen, Eltern und Lehrer dazu befragt. Eines der Resultate: An der Goetheschule wurde im Frühjahr die erste offizielle „Elternhaltestelle“ Lampertheims eingerichtet – eine Hol- und Bringzone, an der Mütter und Väter ihren Nachwuchs sicherer aus dem Auto aussteigen lassen können. Weitere Maßnahmen wird es auch im neuen Jahr geben.