Bürger mit Ideenwettbewerb beteiligen

Hofheim. An ihrem Roten Tisch stellten die Hofheimer Sozialdemokraten ihre beiden Anträge sowie eine Anfrage für die nächste Sitzung des Ortsbeirats am Mitttwoch, 23. Juni, 19 Uhr, im Bürgerhaus vor.

AdUnit urban-intext1

Ein Dorn im Auge ist den Genossen der Zustand der Grillhütte, an der mittlerweile Bänke und Tische im Außenbereich fehlen. Sitzmöglichkeiten seien somit nur im dunklen Innenbereich vorhanden, auch den Gesamtzustand der Anlage bezeichnet die SPD als „sehr schlecht“: Eine Lampe sei aus der Verankerung gerissen, die Bouleanlage wirke ungepflegt und sei von Unkraut überwuchert. Obendrein wäre nach Ansicht der Genossen ein frischer Anstrich wünschenswert. Als Antrag ist daher das Ansinnen formuliert, die Anlage wieder in einen nutzbaren Zustand zu versetzen.

Gedanken haben sich die Genossen auch um den Bereich der Alten Schule in der Wilhelm-Leuschner-Straße gemacht. Sie möchten einen Ideenwettbewerb zur „neuen Mitte Hofheim“ unter Beteiligung aller Einwohner veranstalten – mit dem Ziel eines Nutzungskonzepts, das unterschiedliche Minimalforderungen berücksichtigen soll (Wohnkonzepte, Kindergartenplätze, Räumlichkeiten zur öffentlichen Nutzung, Einzelhandel). Der Ideenwettbewerb sollte, so der Wunsch der SPD, zeitnah stattfinden, damit ein erstes Konzept vorliegt, wenn die Stadt die Liegenschaft vom Kreis übernimmt.

Den Genossen missfallen nach wie vor die Nutzung der „Timorena“, des Kunstrasen-Kleinspielfeldes zwischen Sportgelände und Kleintierzuchtverein, sowie der Zustand des Bolzplatzes an der Grillhütte. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, für die die „Timorena“ gedacht sei, kämen kaum noch dazu, das Spielfeld nutzen zu können, da mittlerweile viele Auswärtige, vor allem erwachsene Fußballer die Kleinfeldanlage in Anspruch nähmen. Müll bleibe oft liegen, die Netze seien teilweise eingerissen, der Bodenbelag speziell vorm Tor stark beschädigt. In ihrer Anfrage zur nächsten Ortsbeiratssitzung regen die Genossen regelmäßige Kontrollen an. Beim Ortstermin waren Erster Stadtrat Marius Schmidt, die Hofheimer SPD-Chefin Silke Lüderwald und Ortsbeiratsmitglied Thomas Meier dabei. fh

AdUnit urban-intext2