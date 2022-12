An diesem Wochenende öffnet noch einmal der Lampertheimer Weihnachtsmarkt an der Domkirche. Am Freitag haben die Buden von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag spielt ab 17.30 Uhr Klaus Bernd Adams aus Rosengarten seine Ziehorgel und die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) tritt am Sonntag um 17.30 und um 19 Uhr auf.

