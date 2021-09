Brot zum Start, Buch zum Abschied

Hofheim. Den Gottesdienst in der Friedenskirche nutzte Pfarrer Holger Mett dazu, langjährige Kirchenvorstandsmitglieder zu verabschieden und den neugewählten Kirchenvorstand in das Amt einzuführen. Zur Verabschiedung überreichte Mett allen ausscheidenden Kirchenvorstehern ein Buchpräsent und händigte eine Dankesurkunde aus. Für den neugewählten Kirchenvorstand gab es mit Brot gefüllte Brotbeutel zur Begrüßung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie in allen Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau wurde auch in Hofheim am 13. Juni dieses Jahres der neue Kirchenvorstand gewählt. 523 Gemeindeglieder machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch, die Wahlbeteiligung lag somit bei erfreulichen 35 Prozent. Nach einem von der Landeskirche eingeführten neuen Wahlverfahren, bei dem alle Kandidatinnen und Kandidaten in den Kirchenvorstand gewählt sind, sofern sie mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten, wurden in Hofheim alle 13 Männer und Frauen, die sich aufstellen ließen, in das Leitungsamt gewählt. Dazu gehören Daniela Flick, Christine Göttig, Jennifer Herrmann, Regine Hindel, Ulrike Hofmeister-Knaup, Isabell Mayer, Christoph Mossau, Helga Schaefer, Jürgen Scheubeck, Torsten Volkert, Claus Wegerle, Estella Wetzler (Jugendmitglied), Heike Witt und Nico Witt als weiteres Jugendmitglied. Die Amtszeit des neuen Kirchenvortandes dauert sechs Jahre. Die ausscheidenden Kirchenvorstandsmitglieder Heike Bär, Verena Bayer, Lydia Heintz und Christian Hess haben viele Jahre lang die Geschicke der Kirchengemeinde geleitet und nicht mehr kandidiert. „Ihnen gebührt großer Dank für ihr Engagement“, so Mett in seinen Dankesworten. fh