  Britische Corona-Mutante im Lampertheimer Stadtparlament

Lampertheim. Am Donnerstagabend vor einer Woche hatte sie noch der knapp vierstündigen Stadtverordnetenversammlung beigewohnt. Am Wochenende traten ersten Symptome auf. Am Montag ließ sie sich testen. Daraufhin war für die betroffene Person klar: Das Corona-Virus hat tatsächlich zugeschlagen. Und das auch noch in einer aggressiven Form, wie die Sequenzierung des Testmaterials bestätigte: der britischen Mutante B.1.1.7.

AdUnit urban-intext1

In der Hans-Pfeiffer-Halle waren an diesem Abend die überwiegende Zahl der insgesamt 45 Fraktionsmitglieder, der Bürgermeister, der Erste Stadtrat und Mitarbeiterinnen des Parlamentarischen Büros zugegen. Im hinteren Saalbereich die Pressetische und die Besucherplätze, auf den oberen Rängen weitere Verwaltungsmitarbeiter und Zuhörer. Welchem Kreis die infizierte Person angehört hat, ist der Redaktion bekannt. Die Information soll aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes aber nicht veröffentlicht werden.

Wer die Parlamentssitzung in der Pfeiffer-Halle besuchen wollte, musste sich vor dem Eingang ausweisen: entweder schriftlich mit einem Zettel oder über die neue Lampertheimer App „Isch waa dou“, die an diesem Abend einen ersten Testlauf absolvieren sollte. Auf diese Weise konnten Namen und Kontaktdaten der Besucher an das Gesundheitsamt des Kreises gemeldet werden. Bis zu diesem Freitag wollte sich die Behörde bei den registrierten Personen melden und eventuell weitere Anweisungen geben. Ob die Lampertheimer App an diesem Abend durchgehend funktioniert hat, wird laut Stadtsprecher Christian Pfeiffer derzeit noch geklärt. In einem Einzelfall seien Kontaktdaten nicht erfasst worden, wobei die Ursache auch in einer fehlerhaften Handhabung der App liegen könne. Diese solle vor allem dazu dienen, sich ohne größere Umstände in Geschäften oder bei Friseuren auszuweisen. Habe man sich unwissend in der Nähe einer Person aufgehalten, die anschließend positiv getestet worden sei, werde man nicht über die App verständigt. Stattdessen greife in diesem Fall das Gesundheitsamt auf die Adressdaten zu und nehme Kontakt auf.

Aufgrund der Höhe der Pfeiffer-Halle und der großzügigen Verteilung von Stühlen und Tischen gilt das Infektionsrisiko beim Besuch einer solchen Parlamentssitzung als eher gering, wie Pressesprecher Pfeiffer bestätigt. Auch verfüge die Halle über eine Anlage, die permanent verbrauchte Luft umwälze.

AdUnit urban-intext2

Die Frage sei allerdings, ob solche Parlamentssitzungen in der üblichen Größe abgehalten werden müssten. So bestehe durchaus die Möglichkeit, die Zahl der Fraktionsvertreter paritätisch zu verringern. Auch werde an die Politiker appelliert, Redebeiträge möglichst kurz zu halten oder gar - wie im Fall der jüngsten Haushaltsreden - nur schriftlich abzugeben. Dies seien aber lediglich Empfehlungen, über die das Führungsgremium der Gemeindevertretung, das Präsidium, entscheide.