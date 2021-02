Hofheim. Mit dem „Kinderrechtspfad“ hat das in der Kirchstraße 59 beheimatete katholische Familienzentrum ein neues Projekt angestoßen. Zur Einweihung der ersten von insgesamt zehn Stationen konnte Leiterin Heike Kissel-Eltrop Ortsvorsteher Alexander Scholl und den neuen Esten Stadtrat Marius Schmidt begrüßen. Die örtliche Politik soll schließlich miteingebunden werden. Am Zaun der Kindertagesstätte wurde ein bunter Briefkasten installiert, in den alle Kinder und Jugendliche zukünftig ihre Ideen, Meinungen, Wünsche, Kritik, Visionen und Verbesserungsvorschläge speziell für die Hofheimer Belange einwerfen können – völlig unabhängig davon, ob sie dem Familienzentrum angehören oder angehörten.

Der Briefkasten soll dann in regelmäßigen Abständen geleert und die Anregungen aufgegriffen werden. Ergänzend hierzu wurde ein Schild installiert, das über das Kinderrecht 1, das „Recht auf Versammlung und Mitbestimmung“ informiert. Um den Kinderrechten einen angemessenen Stellenwert zu bieten, beabsichtigt das Familienzentrum zukünftig mit verschiedenen Menschen und Institutionen in Kooperation treten.

„Wir benötigen Menschen, die uns unterstützen und fördern“, unterstreicht Heike Kissel-Eltrop. Durch das Projekt, das in der Kindertagesstätte bereits umgesetzt und gelebt wird, sollen die Kinderrechte nach außen getragen werden. „Das Thema braucht Aufmerksamkeit“, betonte die Leiterin des Familienzentrums. Im Laufe des Jahres folgen weitere Stationen an verschiedenen Orten in Hofheim. „Das Recht auf Leben“ soll etwa in der nächsten Station durch einen gepflanzten Baum symbolisiert werden. Diesen versprach Ortsvorsteher Alexander Scholl zu finanzieren, der früh in die Planung mit eingebunden war und sich von der Initiative begeistert zeigte. Der Ortsvorsteher hofft, dass der Briefkasten entsprechend genutzt wird und sprach vomn einer Aufwertung des Stadtteils durch die Stationen: „Ich beneide die politischen Vertreter, die sich mit den Vorschlägen auseinandersetzen dürfen“.

Bei einer weiteren Maßnahme sollen speziell Jugendliche konkret in die Gestaltung miteinbezogen werden. Generell verfügen alle Stationen über einen entsprechenden Anforderungscharakter und beziehen immer Kinder und Jugendliche mit ein. Den Anstoß für das Projekt gab das 30-jährige Übereinkommen der UN-Kinderrechtskonvention. Das Familienzentrum hatte bereits im Jahr 2019 das Kinderrechtsjahr eingeleitet und mit Ortsvorsteher Alexander Scholl, dem Elternbeirat und Förderkreis, erste Gespräche geführt. Corona bremste das Projekt für die aktive Umsetzung zwischenzeitlich etwas aus, jetzt soll aber richtig durchgestartet werden.

„Um den Kindern Selbstbestimmung zu ermöglichen und aus ihnen selbstbewusste Erwachsene reifen zu lassen, müssen sie ihre Rechte kennen und erfahren, dass es auch Länder auf dieser Erde gibt, in denen Kinder keine Rechte haben“, so Kissel-Eltrop, die im Schutz der Kinderrechte eine große Aufgabe in dieser schwierigen Zeit sieht.

Der Kinderrechtspfad bietet daher Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit sich mitzuteilen. „Die Kinder verstehen das sehr gut und brauchen das Gefühl gehört zu werden“, betonte Heike Kissel-Eltrop, die das sich immer weiterentwickelnde Thema seit mehreren Jahren innerhalb der Einrichtung aufgegriffen hat. Federführend betreut Erzieherin Marion Milius das Projekt im Familienzentrum. Die von ihr betreuten Kinder haben sich bereits eine Skaterbahn und eine Wasserrutsche „Kinderrechte und Partizipation passen wunderbar“, äußerte auch der Erste Stadtrat Marius Schmidt seine Freude über die Pionierarbeit, die in Hofheim geleistet wird. fh