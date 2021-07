Braun folgt auf Herweck

Lampertheim. Eigentlich müssen Mitgliederversammlungen in einem bestimmten Turnus durchgeführt werden, doch die Corona-Pandemie machte auch den Fastnachtern des 1. Carneval-Club Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim einen Strich durch die Kontinuität. Der Vereinsvorsitzende Freddy Herweck ließ zur Jahreshauptversammlung mit Wahlen – für die er sich nicht mehr aufstellen ließ – das Jahr 2020 Revue passieren.

Vorstand Erste Vorsitzender: Holger Braun Zweite Vorsitzende: Jesina Litters Schatzmeisterin: Ingvelde Huthoff Erste Schriftführerin: Saskia Kern Zweite Schriftführerin: Julia Doucette, Beisitzer: Markus Karb, Ilonka Grosch und Rita Irrgang Kassenprüfer: Margit Selb und Kurt Muntermann. roi

Die Fastnachter freuten sich über den Kulturpreis der Stadt Lampertheim. Sie verstehen jedoch nicht, warum der Verein vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst im Rahmen der Corona-Soforthilfe eine Absage bekommen hatte. Hessen hatte damals auch für Künstler, Spielstätten und Kultureinrichtungen ein zusätzliches Unterstützungspaket aufgelegt. Schließlich solle die Vielfalt der Kulturstätten bewahrt bleiben und obendrein gestärkt werden. „Wir machen auch Kultur“, bekräftigten die Karnevalisten des traditionellen Clubs, der Mitglied in der Vereinigung der Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine ist.

Der Vereinsvorsitzende Herweck erinnerte daran, dass einigen Karnevalisten demnächst der Fastnachtsorden „Goldener Löwe“ verliehen werden kann. Der CCRW muss die Auszeichnung bei der Vereinigung beantragen. Den Orden erhalten verdiente Fastnachter nach den Richtlinien der Ordensordnung des „Goldenen Löwen“. „Die Auszeichnung erhält das Mitglied nach 22 Jahren Fastnacht und dem Erreichen von elf Punkten“, erklärte Herweck. Und ergänzte: „Wir wollen diese Mitglieder in einer kleinen Runde ehren.“

Die Corona-Krise sei eine schwere Zeit für den CCRW gewesen. Die Verantwortlichen entwarfen entsprechende Hygiene- und Trainingskonzepte, die sie der Stadt vorlegten. „Teilweise wurde noch trainiert“, so Herweck. Er dankte allen Mitstreitern, wie den Vorstandsmitgliedern, Trainern und Betreuern für ihr Engagement.

„Schauen positiv in Zukunft“

Weil keine Veranstaltungen stattfinden durften und das Vereinsheim nicht vermietet werden durfte, habe die Clubkasse Verluste eingefahren. „Kein Verein kann ohne Einnahmen die Zeit überstehen“, betonte der Vorsitzende. Der Vorstand ist zu der Überzeugung gekommen, wenn die Fastnacht wegen Corona in der nächsten Kampagne wieder ausfällt und die Karnevalisten noch ein Jahr aussetzen müssen, dann seien sie weg in der närrischen Szene. „Dennoch schaut der Verein positiv in die Zukunft“, sagte Herweck. Er verriet, dass die Narren trotz Corona ihre neuen und inspirierenden Impulse in der nächsten Kampagne umsetzen werden, die sich allerdings von den bisherigen unterscheiden wird.

Sven Huthmann hatte die Kasse geprüft und die Führung durch Schatzmeisterin Ingvelde Huthoff als ordnungsgemäß bescheinigt. Als Wahlleiter wurde Kurt Muntermann eingesetzt. Es gab langanhaltenden Applaus für Herwecks Arbeit als Vereinsvorsitzender. Der neue Vereinschef heißt Holger Braun, der nahtlos die Leitung übernahm. Braun wolle alles daran setzen, dass das Narrenschiff weiter auf Erfolgskurs segle. Allerdings werde Braun sein Fastnachtsamt als Vizepräsident nächstes Jahr abgeben. Auch werden neue Trainerinnen für die Minigarde gesucht. Ilonka Grosch, Sprecherin der Gruppe Fantasy dankte den Fastnachtern für ihren Zusammenhalt, den Gönnern für ihre Unterstützung und der Ehrenpräsidentin Margit Selb, da sie den Mitgliedern zur Seite steht.