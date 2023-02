Die Frustrationstoleranz bei den Grünen ist erschöpft. Anders lässt sich Helmut Rinkels Schimpftirade auf die SPD nicht erklären. Sicher, die schwarz-grüne Koalition droht sich im Dschungel der Lampertheimer Probleme zu verirren. Statt ambitionierte Projekte voranzutreiben, muss sie den Rotstift ansetzen. Dabei bietet sie den renitenten Sozialdemokraten auch noch eine Bühne. Tatsächlich hat die SPD frühzeitig klargemacht, dass sie die Erhöhung der Kita-Gebühren ablehnt, gerade Familien sind von gestiegenen Energiepreisen und hoher Inflation betroffen.

Den Eindruck, die Koalition wolle gemeinsam mit Teilen der FDP die höheren Gebühren nutzen, um einzig die Haushaltslage zu verbessern, hat das Parteientrio indes selbst befördert. In einem Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“, bei dem es im Dezember grundsätzlich um die Sparvorschläge ging, kamen Stefan Nickel (Grüne), Gernot Diehlmann (FDP) und Alexander Scholl (CDU) auch auf die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren zu sprechen. „Ich denke, da können wir etwas anheben, ohne den Bogen zu überspannen“, sagte CDU-Fraktionschef Scholl. Zwar wies er darauf hin, dass die Kostendeckung in dem Bereich längst nicht gegeben ist. Es wäre aber vermutlich klüger gewesen, die ungeliebte Gebührenerhöhung nicht in einem Zug mit den Sparplänen zu präsentieren. Der zweite handwerkliche Fehler war es, den politischen Gegner nicht in die Gedankenspiele einzubeziehen. Dass Sozialdemokraten gegen die Gebührenerhöhung mobilisieren würden, war absehbar.

Daraus nun ein „SPD-Narrativ“ zu stricken, wirkt naiv. Man könnte darüber lachen, beförderten solche Vorwürfe nicht die Politikverdrossenheit. Dass in der Tagespolitik hart gerungen wird, versteht sich. Doch sollten Helmut Rinkel und die Grünen hinterfragen, ob ein brachialer Stil angemessen ist. Zumal die Probleme der Stadt zahlreich sind und die Zusammenarbeit mit der SPD auch künftig möglich sein muss. FDP-Fraktionschef Gernot Diehlmann hat das verstanden. Er spricht sich auch für die Gebührenerhöhung aus, setzt aber auf Sachlichkeit und die Kraft seiner Argumente.