Boxheimer nun Ehrendirigent

Hofheim. Der Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz, gerne auch kurz als Quartett tituliert, stimmte seine Mitglieder und Freunde des Chores im gutbesuchten Canisiushaus auf das Weihnachtsfest ein. Bevor das kurzweilige Programm startete, rückte die vom Ersten Vorsitzenden Gerd Bauer durchgeführte Jubilarenehrung in den Mittelpunkt des Abends. Herausragend hierbei die Würdigung der Verdienste des langjährigen Dirigenten Manfred Boxheimer, der den Chor 42 Jahre lang leitete und unter reichlich Applaus zum Ehrendirigenten ernannt wurde.

„Diese Ehrung hast du dir verdient“, sagte Bauer, der die enge Bindung Boxheimers zum Chor sowie dessen gutes und harmonisches Verhältnis zu den Aktiven hervorhob. Begeisterung, Herzblut und viel Liebe sowie Leidenschaft zur Musik attestierte Bauer dem stets präsenten ehemaligen Chorleiter, der im Jahr erst 1977 in die Bresche sprang und ab Ende 1978 eine neue Ära in der Vereinsgeschichte einleitete. In den mehr als vier Jahrzehnten seiner Dirigentschaft errangen sowohl der Chor als auch der Dirigent viele Preise und erwarben einen ausgezeichneten Ruf. Boxheimer selbst dankte den Sängern: „Ich hatte immer Freude daran.“ Für den frischernannten Ehrendirigenten war es eine Selbstverständlichkeit, den Chor an diesem feierlichen Abend anzuleiten und seinen erkrankten Nachfolger Herbert Ritzert zu vertreten.

Urkunden und Ehrennadel

Eine weitere herausragende Ehrung wurde Hans Scherer zuteil, der 70 Jahre im Chor singt und 47 Jahre dem Vorstand angehörte. „Ein Riesenpensum“, würdigte Bauer die Verdienste des 85-Jährigen, der im Alter von 30 Jahren als Nachfolger von Johann Schober den Vorsitz übernommen hatte. Scherer, seit 2019 Ehrenvorsitzender, wurde mit mehreren Urkunden bedacht: der Ehrenurkunde des Vereins, einer Urkunde des Sängerbundes sowie der goldenen Ehrennadel.

Dritter im Bunde des Ehrungsreigens war Kurt Kersten, aktiver Sänger im ersten Bass, der nach seinem Choreintritt 2010 zwei Jahre später in den Vorstand gewählt und nunmehr für seine zehnjährige Vorstandsarbeit ausgezeichnet wurde. Bauer lobte die ruhige Art des Jubilars, der immer den richtigen Ton erwische. Der Chor würdigte die Verdienste des Jubilarentrios mit einem Ständchen.

Nach dem gemeinsamen Essen leitete Gerd Bauer dann zum Programm über, in dessen Verlauf die Sänger mehrfach zu hören waren. Kurt Kersten las ebenso eine Weihnachtsgeschichte wie Rolf Philippi. Musikbeiträge zur Programmgestaltung steuerten Doris Busch, Klaus Meck, Karl Müller, Rolf Philippi sowie Jan Gürel und Rainer Dörr bei. Die Besucher konnten aber auch selbst kräftig mitzusingen.

Besondere Geburtstagsparty

Auch das bei den Sängern so beliebte Theaterspiel durfte nicht fehlen. Die Darbietung drehte sich um eine Geburtstagsparty, aber nicht irgendeine. Im Mittelpunkt des Lustspiels stand – ohne es vorher zu wissen – Vereinschef Gerd Bauer persönlich, der im Januar nächsten Jahres seinen 80. Geburtstag feiert und gleichzeitig 20 Jahre dem Quartett als erster Vorsitzender vorsteht.

„Unglaublich, was er für den Chor leistet“, so Vorstandsmitglied Rolf Philippi, der die Idee für die „Homage an Gerd Bauer“ mit der herzhaften Geburtstagsvorbereitung hatte und dann ebenso auf der Bühne mitwirkte wie Klaus Meck, Karl Müller, Jan Gürel und Dietmar Kühn. fh