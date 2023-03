Lampertheim. Zwar musste das ein oder andere Vorstandsmitglied des VfB Lampertheim bei den Wahlen Enthaltung oder Gegenstimme in Kauf nehmen. Aber letztlich wurden die jeweiligen Kandidaten für die Vorstandsposten mit überwiegender Mehrheit gewählt. Und es gehörte bei den harmonisch verlaufenen Wahlen fast schon zum guten Ton, die Annahme des Amtes mit einem begeisterten „Sehr gerne“ zu bekräftigen.

So steht nun der in Frankenthal wohnende Boris Rothacker an der Spitze des Vereins. Rothacker schnürt schon seit dem Jahr 2008 die Fußballstiefel für die Grün-Weißen. Zum neuen Zweiten Vorsitzenden wählten die Vereinsmitglieder Manuel Tiefel. Dieser löst Sascha Betz ab, der nun neuer Sportlicher Leiter ist und bei dieser Aufgabe sehr eng mit dem bisherigen Amtsinhaber Philipp Ihrig kooperiert. Verwaltete der scheidende VfB-Vorsitzende Thomas Sickinger auch die Kasse, so ist nun auch der neue Vereinsboss Rothacker für das Finanzwesen des Vereins zuständig. Schriftführer bleibt Fritjof Walk. „Wir haben Dich irgendwann einmal angesprochen, ein paar Listen auf Vordermann zu bringen. Jetzt bist Du als Schriftführer nicht mehr wegzudenken“, würdigte Wahlleiter Uwe van gen Hassend das Engagement Walks, der seit 2003 in Lampertheim lebt.

Auch bei den Alten Herren und bei der Jugend gab es keine Änderung, denn Joachim Brockmann und Steffen Köhler üben ihr Amt weiterhin auf erfolgreiche Weise aus.

Neu formiert hat sich der Ältestenrat des VfB Lampertheim. Auf den warten zwar wenig Aktivitäten aus dem laufenden Geschäft, doch kann dieser als Schlichtungsinstanz wichtig sein.

Umso besser ist es, dass nun mit Wolfgang Zöller, Helmut Wegerle und Klaus Gärtner drei erfahrene Sportkameraden diesem Gremium künftig beiwohnen. Für den scheidenden Vorsitzenden Thomas Sickinger verstand es sich von selbst, dem Verein als Beisitzer zur Verfügung zu stehen. Dieses Amt üben auch Philipp Ihrig und Dirk Weinheimer aus. Weinheimer prüft die Kasse auch im kommenden Jahr und wird nun von Dieter Hamm, der für Wolfgang Zöller nachrückte, unterstützt. hias