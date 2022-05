Zahlreiche gelb-schwarze Deko-Bändchen flatterten im Wind und kündigten auf dem Areal der Saarstraße 52 ein Fest an. Der Kanu Club Lampertheim 1952 (KCL) feierte sein 70-jähriges Bestehen und lud zum Tag der offenen Tür ein. Auch die Mitglieder zeigten sich in den Farben des Vereins, mit schwarzen T-Shirts und dem gelben Aufdruck „Bewegung grenzenlos“, denn der KCL beteiligt sich an der

...