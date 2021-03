Lampertheim. Der Kanu-Club Lampertheim (KCL) bietet für Jung und Alt ein vielseitiges Sportangebot – nicht nur im Breitensport. Auch der Leistungssport wird großgeschrieben. Neuerdings gewinnt auch der Gesundheits- und Rehasport an Bedeutung im Verein.

Beim Kanu-Club treiben auch körperlich und geistig Beeinträchtigte Sport, wie Menschen der Tagesförderstelle der Nieder-Ramstädter Diakonie, die vom Bootshaus aus Kanutouren unternehmen. Weiterhin bestehen Kooperationen mit der benachbarten Lebenshilfe Lampertheim und dem Projekt Schülerpatenschaft Räuberleiter, das benachteiligte Kinder unterstützt.

Allerdings hat der Vereinsvorstand festgestellt, dass die Sportangebote und Räumlichkeiten längst nicht für alle Menschen zugänglich sind. Deswegen hat er sich schon vor längerer Zeit auf die Fahne geschrieben, das Clubheim barrierefrei umzubauen. 2019 wurde zusammen mit einem Lampertheimer Architekturbüro der Umbau des Bootshauses in drei Teilabschnitten geplant. „Im Herbst vergangenen Jahres konnte der erste Bauabschnitt abgeschlossen werden“, berichtet Vorsitzender Torsten Ohl. „Hierbei wurden die Toiletten im Erdgeschoss modernisiert und für Menschen mit Handicap umgebaut. Diese Maßnahme wurde in Absprache mit der Stadt Lampertheim und Unterstützung durch das Land Hessen, den Kreis Bergstraße und die Aktion Mensch realisiert.“

Weitere Umbaumaßnahmen seien ins Stocken gekommen, weil nötige Brandschutzmaßnahmen größere Veränderungen im Bootshaus erforderten, bedauert der Vorsitzende. „Rauchmelder, Brandschutztüren, eine neue Glasfront, Notbeleuchtungen und Fluchtpläne sind nötig, um das Gebäude auf den neuesten Stand zu bringen.“

Im Juni soll alles fertig sein

Anfang dieses Jahres hat der zweite Bauabschnitt begonnen. „Es wurden bereits zwei Außendurchbrüche im Erdgeschoss und im ersten Geschoss für den barrierefreien Zugang geschaffen“, so Ohl. Als Nächstes wird der Hof zum neuen Zugang saniert und das Fundament für einen Fahrstuhl geschaffen. Bis Juni soll das Projekt „barrierefreies Bootshaus“ abgeschlossen sein.

Eine große Fördersumme wurde dem Club von der Aktion Mensch zugesagt. Obendrein kann sich der KCL über finanzielle Förderung von insgesamt 28 501,60 Euro durch die Stadt Lampertheim freuen. Diese Förderung teilt sich jeweils zur Hälfte in einen Zuschuss und in ein zinsloses Darlehen und stammt aus den Mitteln der städtischen Vereinsförderung. Es freue die Stadt Lampertheim, „mit dieser Unterstützung wieder das ehrenamtliche Engagement eines Lampertheimer Vereins anzuerkennen und zu fördern“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Auch die Mitglieder des Kanu-Clubs um ihren Vereinschef Torsten Ohl freuen sich über die Finanzspritze.

Des Weiteren setzt der Kanu-Club auf erneuerbare Energien. Gerade wurde eine Photovoltaikanlage auf dem neu sanierten Dach des Bootshauses installiert.