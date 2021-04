Lampertheim. Das öffentliche Leben ist zwar durch die Pandemie weitgehend zum Stillstand gekommen, aber systemrelevante Dinge müssen trotzdem weitergehen. Dazu gehört auch der Blutspendedienst, denn Unfallopfer und viele schwerkranke Menschen benötigen weiterhin die Blutkonserven. Deshalb hatte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Samstag wieder eine Blutspendenaktion organisiert. Schauplatz war die Altrheinhalle am Biedensand. Ab 11 Uhr war das DRK-Team, unterstützt wie immer vom hiesigen Ortsverein, im Einsatz. Insgesamt kamen 178 Spender, 13 mussten wegen gesundheitlicher Bedenken abgewiesen werden, 20 waren Erstspender. Das DRK zeigte sich mit dieser Bilanz zufrieden.

Der Ablauf war Pandemie-bedingt etwas anders als im Vereinshaus in der Florianstraße. Schon der Termin musste vorab, wenn möglich, online ausgemacht werden oder telefonisch. Die Kapazität war unter den vorgegebenen Hygieneumständen auf maximal zehn Personen pro 15 Minuten begrenzt. Das sollte verhindern, dass es zu bevorzugten Zeiten zu verstärktem Andrang kommt, wie Einsatzleiter Christian Schmidt erläuterte.

Weniger Helfer notwendig

Die baulichen Gegebenheiten der Altrheinhalle erwiesen sich als gut geeignet, eine solche Aktion durchzuführen. Getrennter Zu- und Abgang, große übersichtliche Halle, wo alle nötigen Stationen im Blickfeld waren und ein geringerer Personalaufwand für den Ortsverein. „Wir sind nur mit sechs freiwilligen Helfern dabei“, erzählte Schmidt, „früher haben wir gekocht für die Spender, nach der Blutentnahme gab es Eintopf oder Currywurst sowie Kaffee und Kuchen. Das entfällt alles.“

Durch die Online-Anmeldung konnte auf die sonst übliche Unterstützung durch den Lions Club verzichtet werden. Beim Auf-und Abbau von Tischen und Sichtschutz halfen weitere Vereinsmitglieder.

Umfangreicher Fragebogen

Am Eingang wurde Fieber gemessen und die Spender wurden gefragt, ob sie kurz vorher in Risikogebieten gewesen seien – was sich erwartungsgemäß als eher rhetorische Frage erwies. Außerdem mussten die Teilnehmer einen umfangreichen Fragebogen mit rund 30 Fragen zum Gesundheitszustand ausfüllen, wobei das Spektrum von möglichen Infektionskrankheiten über den Aufenthalt in Risikogebieten bis zu eventuellen Rückständen von Arzneimitteln im Blut reichte. Erst danach ging es zum Bluttest. Bei einem kurzen Gespräch mit einem Arzt wurden die Ergebnisse erläutert, ehe die Freiwilligen letztendlich auf der Liege zum Blutspenden Platz nehmen konnten.

Nach der Spende und einer vorgeschriebenen Ruhezeit verließen die Teilnehmer durch einen separaten Ausgang die Halle. Statt der sonst üblichen Verköstigung, erhielten sie am Ausgang jeweils eine Tüte mit Geräuchertem und einer kleinen Osterüberraschung. sto

