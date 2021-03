Lampertheim. Um die Patientenversorgung auch über die Feiertage sicherzustellen, bittet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) um Blutspenden. In Lampertheim kann am Samstag, 3. April, von 10.30 bis 16 Uhr, in der Altrhein-Halle (Saarstraße) gespendet werden. Um einen reibungslosen Ablauf zu unterstützen und Wartezeiten zu vermeiden, wird um eine Terminvergabe auf der DRK-Homepage gebeten (https://www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/termine/196685). red

