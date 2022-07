Blutige Gewalt auf der Straße

Lampertheim. Eine gewalttätige Auseinandersetzung hat Lampertheim in Atem gehalten. „Ein Mann wurde mit einer Stichverletzung am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weitere Beteiligte hätten nach dem Gewaltausbruch am Abend zuvor ärztlich versorgt werden müssen. Wie die Polizei mitteilte, waren etwa 20 bis 30 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt. Sie seien teilweise mit Fahrzeugen in die Lampertheimer Kernstadt gefahren.

Mann erleidet Stichverletzung

„Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch völlig offen“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Man gehe davon aus, dass ein Teil der mutmaßlichen Täter mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Messer bewaffnet war. Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte es sich um einen Streit zwischen zwei Gruppierungen gehandelt haben. Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz.

Einsatzkräfte der Polizei beendeten die Auseinandersetzung. © Strieder

Viele der an der Tat beteiligten Personen seien bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte in die Autos gestiegen und vom Tatort rund um die Alte Viernheimer Straße sowie rund um die Wilhelmstraße geflüchtet. Jedoch sei es den Beamten gelungen, Personalien zahlreicher mutmaßlicher Gewalttäter und Zeugen aufzunehmen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. wol