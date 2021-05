Blühwiese statt Brache

Hüttenfeld. In Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Lampertheim des Naturschutzbundes (Nabu) hat der Fachdienst Umwelt der Stadt Lampertheim eine rund 3000 Quadratmeter große Fläche in Hüttenfeld eingesät. Das städtische Grundstück soll sich von einer artenarmen Brachfläche in eine blühende Wiese verwandeln. Unterstützt wurde die Aktion vom Hüttenfelder Landwirt Willi Eichenauer, der die maschinelle Bodenbearbeitung übernahm.

Das Saatgut hat die Stadt zur Verfügung gestellt, es ist eine spezielle Sandtrockenrasen-Mischung mit typischen heimischen Pflanzen. Sie enthält mindestens 45 verschiedene Arten Gräser und Kräuter, die besonders für den sandigen Boden geeignet sind. Ihre Blüten bieten Nahrung für die Vielzahl heimischer Insekten, die wiederum das Überleben vieler Vogelarten sichern. „Da das natürliche Nahrungsangebot für Insekten und Vögel zunehmend schwindet, soll so der Lebensraum verbessert und dem Artensterben entgegengewirkt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. red