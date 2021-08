Blitz und Donner in der Lampertheimer Domkirche

Lampertheim. An Lampertheim zog das bedrohliche Unwetter am Sonntagabend irgendwie vorbei. Doch die Besucher der Domkirche bekamen es dennoch mit Blitz und Donner zu tun. Der Titel der Fantasia: „Konzert am See, unterbrochen von einem Donnerwetter“ von Chevalier Sigismund Neukomm (1778 bis 1858) diente als Vorwarnung. Gerhard Gnann entfachte an der Vleugels-Orgel ein Gewitter, das uns noch lange in den Gliedern stecken sollte.

Dabei fing uns Neukomms Fantasia zunächst mit lieblichen Reizen ein. Flöten- und Hörnerklänge schufen in klassisch-romantischen Farben ein Idyll, das Sehnsüchte nach Retrotopia weckte. Doch weil erfreulichen Zuständen auf Erden keine Dauer beschieden ist und in der Verklärung der Vergangenheit bereits das Wissen um die Illusion jener rückwärts gewandten Utopie keimt, hatte auch dieser beschauliche Moment ein Ende. Denn nun breiteten sich ungeheuere Klangballungen im Kirchenraum aus, selbst Blitze sah man grell durchs Gotteshaus zucken. Gerhard Gnann türmte enorme Cluster übereinander und brachte Tympanon und Imber zum Einsatz, die als Gewitter- und Regenregister eher ein undankbares Schattendasein im gängigen Orgelrepertoire fristen.

Zwar erfolgte die Wiederherstellung der idyllischen Anfangsstimmung postum. Doch der Schrecken über dieses furiose Naturschauspiel, das sich allein in diesen spektakulären Klängen vollzog, wollte nicht so rasch weichen. Guy Bouvets tänzerisches Stück aus Tango- und Bossa-Nova-Rhythmen, mit dem sich Gnann für den begeisterten Applaus am Ende revanchierte, verfehlte seine lindernde Wirkung allerdings nicht.

Mit Sigfrid Karg-Elerts Bearbeitung des Kirchenchorals „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ hatte der Mainzer Orgelprofessor unsere Ohren zuvor bereits auf expressive Klangeindrücke eingestimmt. Gleichsam unwetterartige Szenen ließen sich auch hier vernehmen, wenn Gnann aus mächtigen Akkordwolken blitzartige Läufe schießen ließ. Als Zeugnis tiefer Durchdringung und interpretatorischer Vorstellungskraft ließ der Organist auch dieses spätromantische Stück erklingen.

Zuvor hatte Gerhard Gnann uns mit zwei Stücken aus Robert Schumanns Studien für den Pedalflügel sanft vom Barock in die Epoche der Romantik geleitet. Gefühlvoll und gesanglich ließ er die Flötenstimmen im vierten Stück (As-Dur) leuchten, mit burleskem Witz die Sechzehntel-Staccati im fünften Stück (h-Moll) durch den Raum hüpfen. Da schien Johann Sebastian Bach schon wieder weit weg. Mit ihm hatte Gerhard Gnann sein Konzert begonnen. Das Präludium mitsamt Fuge in a-Moll (BWV 543) legte der Organist energisch und temporeich an, was den toccatischen Passagen im Präludium zugute kam, in der anschließenden Fuge aber teilweise einen Verlust an artikulatorischer Finesse mit sich brachte.

Mit Bachs Partita über den Choral „Ach, was soll ich Sünder machen“ (BWV 770) hatte der Kirchenmusiker die barocken Klangeigenschaften der Vleugels-Orgel betont. Die sorgsam miteinander kombinierten Registerprofile sorgten für herb-funkelnde Kontraste, hintergründige Echowirkungen und ein rundum authentisches Barockgefühl. Wer konnte ahnen, welches Unwetter uns hernach noch drohen sollte.