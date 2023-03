Blick in die Bilderbücher

Lampertheim. Die Stadtbücherei Lamperheim lädt für Freitag, 24. März, um 15 Uhr wieder zum Bilderbuchlesen alle Kinder ab drei Jahren in die Räumlichkeiten der Stadtbücherei im Haus am Römer ein. An diesem Nachmittag wird das Bilderbuch von Fee Krämer und Nikolai Renger „Wann ist bald?“, erschienen beim Esslinger Verlag, vorgelesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Buch handelt von Rille, dem kleinen Gorilla, der mitten im Dschungel ein Ei entdeckt. Wer wird da wohl schlüpfen? Jetzt braucht Rille etwas Geduld, aber warten findet er gar nicht so toll. Bis ihm seine Freunde zeigen, wie schnell „bald“ kommen kann.

Im Anschluss an die Lesezeit gibt es für die teilnehmenden Eltern und Kinder noch eine kleine Bastelaktion. Beim Bilderbuchvorlesen werde die Freude am Vorlesen und Zuhören verknüpft mit allem, was notwendig sei, damit aus kleinen Zuhörern später große Leser werden, erklärt die Stadtbibliothek in ihrer Ankündigung. Es werde die Konzentration gefördert und der Wortschatz erweitert. Somit stelle es die Weichen für das spätere selbstständige Lesen.

Mehr zum Thema Freizeit Fünf Tipps fürs Wochenende in der Region Schwetzingen Mehr erfahren

Wer am Angebot mit seinem Kind teilnehmen möchte, kann sich ab sofort bei der Stadtbücherei per E-Mail an stadtbuecherei@lampertheim.de anmelden. Die Teilnahme an der Vorlesestunde ist kostenlos. Nähere Informationen gibt es bei der Stadtbücherei Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/93 52 06 oder 93 53 12. Der Termin für das nächte Bilderbuchvorlesen ist am Freitag, 28. April. kur/red